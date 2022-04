TOP 3 des meilleurs casques moto en 2022

Le casque moto est un équipement indispensable pour un motard. Son usage a pour intérêt d’absorber l’énergie cinétique lors des chocs. Au vu de l’importance de l’accessoire, il est judicieux de sélectionner un modèle sécuritaire et confortable. Plusieurs versions sont à votre disposition parmi le jet, intégral ou encore le modulable. Vous souhaitez rouler en toute sécurité lors de vos déplacements à moto ? Les marques sont nombreuses ainsi que les modèles parmi les casques. Venez donc regarder sur icasque.com pour vous décider.

Le casque moto Shoei Neotec II

Le Neotec II fait partie des meilleurs protèges têtes du commerce. La marque conçoit des casques au Japon. Il est modulable et a reçu une double certification. Il détient à la fois une homologation en mode intégrale et jet. Il appartient à la catégorie des casques haut de gamme. Il exhibe une finition de qualité. Les conducteurs sont épargnés des nuisances sonores extérieures avec le casque moto Shoei Neotec II. Ils restent ainsi concentrés pour éviter d’éventuels incidents. Tout cela est à mettre sur le compte de son haut niveau d’insonorisation et un large champ de vision. La visière est traitée anti-rayonnement solaire. Vous trouverez également un système antibuée pour éviter tout désagrément en termes de visibilité. La marque a soigné son dispositif de ventilation procurant un confort optimal au pilote.

Le casque de moto Shark Evo-Es Blank Mat KMA

La marque Shark est considérée comme le numéro en France. L’enseigne est présente sur le marché depuis 1929. Elle a donc eu le temps d’évoluer et de perfectionner l’ensemble de sa gamme. L’Evo-Es Blank Mat KMA constitue l’un des derniers modèles phares de Shark. Il est doté d’une double homologation jet et intégrale. Autrement dit, le motard peut rouler en configuration ouverte ou fermée. L’écran interne est conçu pour filtrer les rayons solaires. Il est possible de porter des lunettes à l’intérieur de l’équipement. En effet, les pilotes pourront compter sur la présence de la technologie Easy Fit. Elle est parfaitement aérée afin de déjouer les sensations de chaleur déplaisante. Une boucle micrométrique compose la jugulaire.

Le casque moto Roof Boxxer carbon mono Graphite

Le casque moto Roof est un modèle modulable. Il s’agit d’un bon compromis entre l’intégral et le jet. Il bénéficie des atouts liés aux caractéristiques des deux casques.

Les spécificités techniques du Roof Boxxer Carbon mono Graphite

Boxxer Carbon mono Graphite est fabriqué avec une coque multi-composite. Ce dernier est issu d’un mélange de fibre et de verre. L’élément est fiable pour encaisser les coups. Il montre un écran clair dont les revêtements ont été traités anti-rayures. Il est aussi antibuée. Afin d’accomplir un désembuage rapide, il est équipé de déflecteurs souples.

Pourquoi Boxxer Carbon intègre le top 3 ?

Boxxer Carbon convient à toutes les morphologies à cause du positionnement bas de sa coque. L’intérieur de la chambre est insonorisé. Le pilote peut rajouter des coussins additionnels en cas de nécessité.

Les meilleurs casques moto 2022 sont nombreux auprès du site. Le choix dépendra des options ou encore des matériaux. Quel que soit le casque que vous cherchez, il y en a forcément un qui vous conviendra sur icasque.com.