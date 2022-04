Connaissez – vous les fameuses sauces Mixo

Sauce Mixo est sur le marché depuis plus de 6 ans et a su se démarquer avec sa large gamme de sauces halal d’exception pour accompagner les repas.Déclinées sous 17 sauces, elles subliment et apportent des saveurs uniques dans chacun des plats.

Sauce Mixo a du potentiel : En effet, la qualité des ingrédients est un point primordial sur lequel la marque tient.Chaque produit est soigneusement choisi afin d’apporter aux clients des sauces de qualité au goût savoureux.

Sauce marocaine, algérienne, biggy, fish, yopi et bien d’autres sauces encore inspirées par les saveurs du monde sont le fruit d’un savoir-faire unique.Le secret ? Un équilibre parfait entre chaque saveur sans oublier la texture légère et onctueuse.

Sauces Mixo accompagne les burgers, tenders, escalopes et autres délicieux plats.Packaging moderne et facile d’utilisation, les sauces mixo sont disponibles dans différents formats : biberons de 950ML, bags in box de 5L, en seaux de 5L ou 10L et en format sticks de 10ML.N’hésitez pas à passez commande directement sur leur site web : www.sauces-mixo.com