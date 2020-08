Erwann : La Star du Skatepark – Tome 2 chez Jungle Éditions

Partagez





Comme si la pratique du skate était génétiquement transmissible, le jeune Erwann est aussi prometteur que son grand frère disparu. Entre compétition, pression personnelle et/ou de l’entraîneur, vie familiale compliquée, Erwann va devoir composer afin de progresser dans le milieu tout en restant serein.

Ce deuxième tome de Erwann aux Éditions Jungle paru le 4 Juin 2020, est une série jeunesse à découvrir à partir 7 ans.

Le décor :

Il est 9H37 lorsqu’Erwann se réveille en panique !! C’est le jour de la grande compétition de skate, et on peut dire qu’il a eu une « panne de réveil » !!! Juste le temps de s’habiller, il descend quatre à quatre les escaliers pour rejoindre son entraineur qui poireaute déjà depuis un moment. Au passage, il ne remarque presque pas que Maman est en souci … mais ne manque pas de l’embrasser avant de quitter la pièce, même si le petit-déjeuner n’est pas prêt ce matin.

Dans la voiture, Aurelien, le jeune ado typique nonchalant et « agréable » à souhait, est aussi présent. Pour lui, ce sera le moment de faire ses preuves en BMX. L’ambiance n’est pas au beau fixe entre les deux compétiteurs et leur entraineur essaye de leur rappeler les bases de ce que signifie le mot : équipe !!!

Le stress est à son comble, surtout lorsque Erwann remarque une des compétitrices sur la rampe. Elle pourrait bien lui voler la vedette ….

Le point sur la BD :

Ce deuxième tome de Erwann aux Éditions Jungle prend des chemins que l’on attendait pas !! Cédric Mayen axe son scénario sur une histoire plus familiale et personnelle. Ainsi, après avoir abordé la gestion du décès d’un membre de la famille dans le premier opus, il aborde ici, l’impact du passé de son frère sur la vie de son protagoniste principal. Les difficultés financières et les relations familiales père/mère. Les premiers émois amoureux. Le tout en trame de fond, car le sujet principal reste bel et bien le skate et la compétition !!!

On retrouve avec plaisir les illustrations de Yann Cozic, qui correspondent parfaitement à l’âge conseillé des lecteurs. Les visages sont tout en rondeurs donnant des airs sympathiques aux personnages. Les couleurs sont douces et les scènes des figures en skate restent aériennes .

Un bon moment à passer pour cette série sur le monde du sport et de l’amitié.

La conclusion :

Une BD jeunesse aux sujets « larges » qui abordent toutes les joies de l’amitié et du sport, tout en oubliant pas la vie personnelle de chacun et les différentes épreuves de la vie. Erwann aux Éditions Jungle reste, avec ce deuxième tome, une de nos séries jeunesse « chouchous » pour la façon dont tous les thèmes sont abordés, mais aussi parce qu’on adore le monde du skate !!! Une lecture pleine de positivité qui donne envie de persévérer dans son sport, et qui apprend à gérer les évenements de façon toute douce !!