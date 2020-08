Mon monstre et moi, une histoire pour prendre confiance en soi

Mon monstre et moi est un album, pour les jeunes lecteurs, de Nadiya Hussain et Ella Bailey, paru aux éditions Flammarion, en juillet 2020. Une histoire douce et bienveillante, pour prendre confiance en soi et ouvrir le dialogue entre enfants et parents.

Un jeune garçon est le narrateur de cette histoire. Il explique que son monstre est plus grand que lui et qu’il le connaît depuis toujours. Son monstre a toujours été là et il sait tout de lui. Il se peut qu’il soit né en même temps que lui. Ou peut-être qu’il s’est mis à bouger lorsqu’il a appris à marcher et à parler. Le jeune garçon ne se souvient plus, mais il sait que son monstre a toujours été grand. Lorsqu’il se tenait devant lui, il ne voyait rien d’autre que son énorme ventre. La nuit, quand il était dans son lit, il était bien embêté, car il n’entendait que les gros ronflements bruyants de son monstre. Il voulait que maman le fasse disparaître…

Le récit apporte, de manière imagée et douce, les angoisses d’un jeune garçon, qu’il présente sous la forme d’un monstre qui l’empêche de vivre et de faire ce qu’il veut et aime. Malgré ses demandes auprès de sa mère, de son frère ou encore auprès de son père, le monstre arrive à se cacher, pour refaire surface aussitôt ! Jusqu’au jour où sa grand-mère va l’écouter, un long moment et le monstre rétrécir… L’histoire est plaisante à découvrir, présentant une figure emblématique, le monstre, pour les jeunes lecteurs, qui vont pouvoir le comparer à leurs angoisses et peurs, qui les empêchent souvent de s’amuser, d’avancer et de prendre confiance en eux. La lecture est simple, avec des mots adaptés, et une approche lente, tout en douceur. Le récit est accompagné d’un dessin coloré, plutôt rond et agréable.

Mon monstre et moi est un bel album, paru aux éditions Flammarion, qui présente, de manière imagée, les angoisses et peurs des enfants, dont ils n’osent pas toujours parler. Un livre qui favorise ce dialogue, entre enfants et parents, pour aller de l’avant et prendre confiance en soi.