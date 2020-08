Les aventures d’Alduin et Léna : T1 Les Guerriers de Glace – Jungle Éditions

Une nouvelle série jeunesse (7-12 ans) tirée des romans d’Estelle Faye chez Jungle. Les aventures d’Alduin et Léna nous transportent dans un monde fantasy aux allures nordiques, où règne d’étranges créatures. Le premier tome intitulé : Les Guerriers de Glace, paru le 9 Juillet 2020 annonce une série d’aventure passionnante !!

Le décor :

Perchée dans un arbre, la jeune Léna attend patiemment son ami Alduin afin de lui montrer sa découverte. Là bas, dans les montagnes, face à elle, une lueur étrange annonce l’arrivée du désastre : Les guerriers de glace !!! Des êtres cruels, qui, tous les 8 ou 10 ans attaquent le village et kidnappent une jeune fille.

Pas de temps à perdre. Alduin doit prévenir son père, le chef du village. Il court aussi vite qu’il le peut mais les hommes sont déjà sur le pied de guerre. Dans la grange se tient le grand conseil afin de décider quel stratagème il faudra utiliser pour protéger les habitants.

Alduin écoute, caché derrière la grande porte de bois. Et, ce qu’il entend ne lui convient guère. C’est Léna qui sera « sacrifiée » et cédée de plein gré aux guerriers afin d’épargner le village !!!

Il faut agir et vite. Trouver une solution pour sauver le village, mais aussi sauver Léna !!!!

Le point sur la BD :

Une adaptation des romans d’Estelle Faye qui se laisse lire avec intérêt et passion. Nathaniel Legendre s’approprie ce scénario fantasy et déroule les énigmes une à une, tout en nous mettant directement dans l’ambiance ! Dés les premières pages, c’est le stress et l’incompréhension de voir disparaitre cette si jolie petite Léna. Une fille de sorcière, disparue elle aussi depuis quelques jours, père inconnue. Et son acolyte attachant, Alduin, meilleur ami, dont la disparition du grand frère laisse aussi planer le doute ! On est dans l’action qui monte crescendo, jusqu’à la fin de la lecture.

Pour accompagner le tout, Elisa Pocetta et Antonio Baldari nous proposent un graphisme « anime like » digne d’un Disney : des bouilles arrondis aux yeux immenses très expressifs. Ils mettent l’accent sur les décors. Dans ce tome 1 des « Aventures d’Alduin et Léna » chez Jungle, la nature environnante semble à la fois magnifique et hostile. Ainsi que les créatures. Simona Fabrizio donne le ton avec une colorisation tout en couleurs froides. Et nous réchauffe grâce aux personnages qui semblent ainsi rassurants !!

La conclusion :

Une nouvelle série jeunesse qui donne envie : Les aventures d’Alduin et Léna tome 1 aux Éditions Jungle !!! D’une part grâce aux différentes énigmes posées dés le départ : les auteurs tissent un récit tentaculaire. Ensuite, grâce à l’attachement que crée les personnages et leurs personnalités auxquelles n’importe quel enfant s’identifiera. Finalement, grâce aussi à une fin énigmatique qui appelle la suite !! Un univers fantasy fabuleux que les enfants auront du mal à quitter !!!!