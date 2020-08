Les soucieux, le roman de François Hien

Les soucieux est un roman de François Hien, à paraître aux éditions du Rocher, en août 2020. Une histoire documentée, qui dresse le portrait d’une société ivre de parole et d’opposition factice, à travers un sujet plutôt difficile.

Florian est un jeune homme de vingt-huit ans. Il est vendeur dans un magasin de DVD et vit avec sa mère, qui est aide-soignante. Il n’a pas d’amoureuse, ni amis. Le jeune homme s’interdit d’entreprendre une chose dont il pourrait lui-même se moquer. Une ironie constante qui est devenue une censure intérieure. Florian est de ce fait retranché du monde n’acceptant aucune règle, mais finissant par toutes les subir. Son père est parti lorsqu’il avait cinq ans et sa mère travaille de nuit. Il a toujours passé ses soirées seul devant la télévision. Il se méfie des gens de conviction, y voyant en eux une sorte de faiblesse. Le jeune homme est un peu rondouillard…

La présentation des différents personnages, avant de découvrir le récit plutôt plaisant, permettant de se retrouver plus rapidement, car il y en a pas mal, dans cette histoire assez dense. Ce portrait de la société se fait à travers le personnage principal de Florian, qui va voir sa vie bousculée, par sa rencontre avec Olivier, un régisseur atypique, embauché sur le tournage d’une série à succès, dans une usine désaffectée. Les différents personnages présentés évoluent tous, apportant une dynamique riche et une lecture assez dense. L’équipe de télévision, qui va investir l’usine, va cohabiter avec un groupe de sans-papiers, présentant des combats, des aides pour les réfugiés, des batailles politiques et administratives, entre autres. Une vie engagée, faite d’espoirs, de désespoirs, de rencontres, de luttes, d’idéaux…

Les soucieux est un roman de François Hien, paru aux éditions du Rocher, qui présente une histoire inspirée de faits et d’enquêtes. Un récit riche et bien construit, assez intéressant, sur un sujet sensible et plutôt difficile.