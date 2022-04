Prêter – Un ouvrage raconté par Cath. Dolto, collection Mine de Rien

Dans la collection Mine de Rien, les Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées présentent le livre « Prêter » raconté par le Docteur Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée. Grâce à cet ouvrage, les enfants vont se rendre compte de l’importance d’apprendre à prêter notamment entre copains. Mais alors, pourquoi prêter ses jouets ? Et comment ? Pendant quelle durée ?

Un guide pédagogique pour les enfants qui auraient du mal à prêter…

Ce livre s’apparente clairement à un guide, le guide qui va aider les enfants à comprendre les différentes nuances du mot prêter. Est-ce quand on prête, c’est pour toujours ? Prêter ses jouets signifie-t-il ne plus jamais les revoir ? Est-ce que je prête parce que je fais confiance ? Ou, à l’inverse, que faire si je n’ai pas confiance en la personne à qui je prête mon livre ? Le livre tente de répondre à toutes ces questions et bien plus.

Il commence par expliquer que donner et prêter sont deux choses bien distinctes. Que lorsqu’on prête quelque chose à son ami, il faut s’attendre à le retrouver un jour ou l’autre. Le livre aborde le sujet de la confiance également, avec ce cap à franchir pour oser prêter un objet à un copain de peur qu’il le casse. Et cela ne veut pas dire que nous sommes égoïstes, c’est juste que c’est parfois difficile de se séparer de ces choses que l’on aime tant. Ils apprendront qu’il y a quand même quelques règles de base, comme demander la permission d’emprunter un jouet par exemple. Enfin, il y a ces moments où les enfants sont heureux de faire plaisir à leur proche en leur prêtant leur compagnon préféré, et ça n’a pas de prix !

« Prêter » est un livre amusant qui met en exergue la difficulté que cela peut engendrer pour un enfant de prêter ses affaires. Cela ne signifie pas qu’il n’est pas généreux pour autant, juste qu’il s’agit d’une étape essentielle à son développement.



