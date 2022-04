Les oiseaux exotiques – Mes petits imagiers sonores

Le livre musical et coloré « Les oiseaux exotiques » fait partie des petits nouveaux de la collection « Mes petits imagiers sonores » aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les enfants vont avoir l’impression de voyager en plein cœur d’une nature douce et bienveillante, à la découverte des différents chants d’oiseaux présents dans le livre.

Une puce / Une destination

Ce nouvel imagier sonore est une pépite visuelle avec ses couleurs vivifiantes qui attireront l’œil des plus petits. Ils seront pressés d’appuyer sur chacune des puces pour découvrir le chant d’oiseaux venus des quatre coins du monde. On reconnaît bien la touche Marion Billet et son univers enfantin qui fait en sorte de rendre le tout attrayant. En plus d’écouter la douce mélodie du chant des oiseaux, ils seront ravis de faire leur connaissance. Ils croiseront donc un loriquet arc-en-ciel, un manchot royal, un toucan, un flamant rose et un martin-prêcheur.

Un cherche et trouve musical ludique

Petit challenge pour les jeunes lecteurs, un cherche et trouve musical en toute fin du livre qui va leur permettre de se remémorer les sons qu’ils viennent d’entendre. Et par la même occasion, de retenir plus facilement. Pour cela, ils devront appuyer plusieurs fois sur la puce qui va sortir un nouveau son à chaque fois. Il leur suffira de montrer la vignette équivalente extraite du livre. Cela sollicitera également leur mémoire visuelle. Soit, apprendre de nouvelles choses de façon ludique, succès garanti !

« Les oiseaux exotiques » est un imagier musical à mettre entre les mains des petits à partir de 9 mois. Cela va leur permettre d’observer de nouvelles couleurs, plus vives, plus intenses. Ils vont se laisser porter par la douceur des notes de musique, ce chant des oiseaux qu’ils ne connaissent pas encore.

Le livre “Les oiseaux exotiques” est disponible ICI.