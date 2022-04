Il a dit Papa : Une BD hilarante aux Éditions Shockdom 

Partagez





Quand Davide va manger avec ses grand-parents, dont son grand-père “sénilement” drôle, il a bien du mal a entendre ce que sa grand-mère lui demande : lui donner des petits enfants !!! Il a dit papa, nous décrit un jeune homme pas très mature, qui préfère battre des boss sur la switch, que d’être forcé à aller à Ikea avec sa compagne !!! Alors devenir père ?? Mais quelle idée !!!!

Un titre hilarant nous présentant la vision d’un futur jeune papa, et le ressenti de toute la famille au sujet de la paternité. Disponible aux Éditions Shockdom, depuis le 10 Décembre 21.

Le décor :

Un repas de famille …

Tout le monde est silencieux à table, et déguste le repas fait par grand-mère. Il faut dire que grand-père est complètement sénile, et qu’il est difficile d’avoir une discussion avec. Davide mange donc son repas tranquille, jusqu’au moment où une question vienne briser ce silence appréciable, et lui fait cracher toute l’eau qu’il était entrain de boire : « quand est ce que vous me faites un petit enfant, Chiara et toi ? » .

Davide essaye tant bien que mal de reprendre son souffle afin de gérer cette question qu’il n’attendait vraiment pas !!! Lui qui préfère jouer à la switch le soir, tranquille au lit, pendant que Chiara essaye de lui parler de choses et d’autres …. D’ailleurs, de quoi parlait-elle déjà l’autre soir ?? Sûrement encore du fait qu’elle voulait aller à Ikéa ?!! Heureusement, Davide a réussi à tuer cette « s—e de monstres » qui lui a donné bien du mal !!!

Mais de quoi parlait-on déjà ?? Ha oui, devenir père !! Sa grand-mère ne cesse de le tarabuster de questions sur le sujet. C’est vrai que cela fait déjà dix ans qu’il est en couple, et Pépé, s’il n’est pas encore mort, pourra aussi profiter de ce chérubin à venir.

Davide n’est pas vraiment prêt pour ce changement radical dans sa vie. Heureusement, il parvient à chaque fois à embrouiller tout le monde, sans le faire exprès, pour changer de sujet facilement. Mais, le jour où Chiara l’attend sur le canapé avec une sorte de « thermomètre » entre les mains, il sait que son quotidien va sûrement changer bientôt !!!

Le point sur la BD :

Alors, cette autobiographie, Il a dit Papa de Davide « Dado »Caporali, c’est vraiment une drôlerie machiavélique !!!! Le scénario est mené en chapitres, pour scinder les différentes phases de cette paternité : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation … Attendez non, je me trompe, ça c’est les cinq étapes du deuil ? !! Ha non, ce sont bien les cinq étapes que nous décrit l’auteur !!! Pour vous faire une idée de l’ironie et de l’escalade frénétique de la situation !! On sent bien le vécu quand même. Et les clichés défilent pour notre plus grand bonheur. Les graphismes japonisants, expriment à la perfection les émotions de chacun des protagonistes. On les trouve vite attachants, même ce grand-père souffrant d’Alzheimer, avec qui Davide a un rapport affectif adorable. Une drôlerie , un brin dramatique, aux Éditions Shockdom.

La conclusion :

Si tu veux rigoler tout seul.seule dans ton fauteuil, c’est le bouquin qu’il te faut. Il a dit Papa aux Éditions Shockdom exprime toutes les réactions, et le chaos familial autour de la décision de devenir parent, jusqu’a l’apparition de la tête blonde, avec humour, cynisme et ironie. Un bon moment pour toute la famille, du plus petit au plus vieux, à lire pour cheminer avec cette famille exprimant le bonheur de devenir parents !!! Attendez, vous entendez pas quelqu’un rire là ??? !!!! ( comprendra qui lira !!)