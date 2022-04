Histoire & destins – Le chirurgien de Diên Biên Phu

Le chirurgien de Diên Biên Phu est le troisième titre de la collection Histoire & destins des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Jean-Pierre Pécau et Vladimir Davidenko, parue en mars 2022, qui retrace le destin singulier d’un homme, un chirurgien, au cœur de la guerre d’Indochine.

20 novembre 1953, au matin, dans le cadre de l’opération Castor, deux bataillons de parachutistes français sautaient sur Diên Biên Phu. Arrivés sur place, les hommes remarquaient une tourelle avec un drapeau. Une citadelle qui porte mal son nom, mais c’est là que les Viêts avaient établi leur PC. Il doit s’agir du seul bâtiment en dur de la vallée. Le toubib est invité à s’installer dans la cave, qui doit être l’endroit le plus sûr. Tout le monde s’installe… Le 10 mai 1954, toujours en Indochine l’opération D est en cours. La colonne Servan, composée de plusieurs centaines de maquisards Méo, tente de briser l’encerclement de la base française de Diên Biên Phu. Malheureusement, les gars ne savent pas qu’elle est tombée depuis plusieurs jours… Alors que les soldats s’approchent d’une rivière, ils s’attendent à trouver des ennemis et se mettent à temps, à couvert…

Voici un nouveau destin singulier, d’un héros de guerre, à découvrir. Une tranche de vie de Jacques Gindrey, qui va être affecté à l’antenne chirurgicale mobile de Diên Biên Phu. Il y soignera, dans des conditions difficiles les soldats blessés au front. L’afflux est intense, tellement, qu’il reste souvent plusieurs jours sans s’arrêter, ni dormir. Le récit est très immersif, montrant le quotidien de cet homme, les choix qui s’imposent à lui, mais aussi la réalité des combats alentour. La bande dessinée est bien décrite, présentant aussi différents faits historiques et des opérations cruciales de cette guerre, permettant de mieux comprendre les faits et les aboutissants. Un cahier historique, beaucoup plus détaillé sur cette guerre, est à retrouver à la fin de l’ouvrage. Le dessin est simple, réaliste, efficace, permettant de se projeter dans cette guerre sanglante et la dure réalité.

