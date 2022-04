Mon premier imagier – La collection des éditions Gründ s’agrandit !

Le jardin et Le pot sont deux nouveaux titres, parus en mars 2022, qui viennent agrandir la collection Mon premier imagier, des éditions Gründ. Deux petits livres cartonnés, aux coins arrondis, conçus pour les petites mains de bébé, qui sont également colorés, invitant ainsi à découvrir les premiers mots…

Les fleurs et les papillons sont les premiers mots de l’imagier du jardin, à découvrir. Sur la première page, une grande illustration colorée représentant des fleurs de plusieurs tailles et couleurs sont à observer. En-dessous de l’image un mot présente l’illustration. Il en est de même pour la page suivante, ou presque, avec trois papillons colorés, mais de la même couleur, sont à retrouver. En-dessous, encore une fois, un mot est à lire, pour pouvoir définir les animaux représentés.

Le second livre présente le pot, et tout ce qui peut l’entourer. Ainsi, sur la première page, les enfants découvrent tout simplement un pot vert, avec un rouleau de papier toilette à côté. Le mot est à retrouver, en dessous de l’illustration, comme d’habitude. La deuxième page présente un pot rigolo, soit un enfant avec un pot sur la tête !

Les deux imagiers sont simples et efficaces, malgré tout très différents, car l’un propose le thème du jardin, et l’autre le thème du pot. Le premier reste sérieux, instructif et très plaisant et curieux, pour les jeunes lecteurs. Notre coup de cœur sera pour le second qui présente le pot. En effet, le passage au pot et l’acquisition de la propreté est importants tant pour les enfants, que pour les parents. Ici, tout est décliné autour du pot, pour voir différentes étapes et peut-être se familiariser plus facilement avec ce pot ! Le livre est vraiment ludique et instructif, décomplexant, et très bien pensé. Les deux ouvrages se complètent par de petits conseils, pour accompagner les tout-petits dans leurs apprentissages, pour les captiver, échanger un tendre moment, l’accompagner dans l’apprentissage du langage… Le dessin est simple, détaillé, coloré est très plaisant et doux à découvrir.

Le jardin et Le pot sont deux nouveaux titres de la collection Mon premier imagier, des éditions Gründ. Des livres, fabriqués en Europe, adaptés aux petites mains, solides, colorés, avec des beaux dessins identifiables, pour apprendre facilement ses premiers mots.

Collection Mon premier imagier, des éditions Gründ