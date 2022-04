Bitter Root – Héritage

Héritage est le troisième et dernier tome de la trilogie Bitter Root, des éditions Hi Comics, paru en janvier 2022. Un ouvrage de David F. Walker, Chuck Brown et Sanford Greene, qui offre une fin majestueuse et rythmée à ce récit horrifique et fantastique.

Les Sangerye protègent le monde des Jinoos, depuis des générations. Des hommes et des femmes changés en monstres par l’intolérance et la haine. La famille est divisée quant à la manière de traiter les créatures. Certains Sangerye pensent qu’il est de leur devoir de purifier l’âme infecté de Jinoos, alors que d’autres estiment qu’il faut l’amputer. Ils se sont réunis pour repousser une invasion de Jinoos et ont découvert une nouvelle menace. Il existe maintenant les Inzondos, des monstres nés du chagrin et du trauma. Alors qu’un des membres de la famille se changeait en Inzondo, ils ont dû tous affronter une divinité maléfique venue s’emparer de la Terre, Adro. Cette divinité, pour satisfaire sa soif de mal, a attisé les flammes du conflit et de l’intolérance sur notre planète. Un combat difficile, dans lequel Adro s’est révélé être un redoutable adversaire…

Le récit est, de nouveau et toujours, très découpé et assez dense, avec des personnages à suivre sur plusieurs plans et époques. Les éléments se mettent en place, dans ce dernier épisode découpé en plusieurs chapitres, présentant un final grandiose. La bande dessinée mêle parfaitement plusieurs genres, entre récit horrifique, fantastique, apocalyptique, magie, guerre et action, tout en relevant certaines réflexions. Les personnages sont complexes, attachants, bien construits, tout comme le scénario, bien rythmé et découpé, présentant une épique aventure fantastique, au final surprenant et plutôt bien pensé. Un dossier vient clôturer cet ouvrage, pour plus d’informations sur cette saga qui va pouvoir se découvrir aussi au cinéma. Le dessin est fort, le découpage efficace et énergique, avec un trait structuré, des scènes d’action incroyable et un bestiaire fascinant.

Héritage est le troisième et dernier tome de la saga Bitter Root, des éditions Hi Comics. Un album fascinant, horrifique et captivant à la fois, présentant la quête insensée d’une famille autour d’un mal qui ronge la Terre, de sinistres forces maléfiques.

