Projection du film documentaire « l’Usine secrète » le 22 avril 2022 à l’Arche de Micheville

Ce film documentaire d’une durée de 90 mn, réalisé par Emmanuel Graff, originaire de Moselle, auteur de plusieurs films sur la mémoire ouvrière, réunit des entretiens et des images d’archives, des années 1960 à aujourd’hui.

Tourné en Meurthe-et-Moselle, en Moselle et au Luxembourg, le film évoque notamment les dessous des usines, rarement abordés, les interdits et autres petites pratiques parfois illégales qui ont rythmé la vie des ouvriers. L’évolution des pratiques professionnelles et la libération de la parole depuis la fermeture des usines marquent ce film, qui apporte un éclairage nouveau sur le territoire, de part et d’autre de la frontière, sur la réalité du travail en usine, et un regard empathique sur le passé, rendu plus proche des gens.

Le documentaire, qui œuvre pour une transmission plus importante et un regard meilleur, est destiné à un large public, notamment aux jeunes. L’expression artistique concourt ici à l’inclusion sociale.

Ce documentaire s’inscrit dans le programme d’événements labellisés par « Esch 2022, capitale européenne de la culture ».

Depuis le mois de février dernier, et jusqu’en décembre prochain, la ville luxembourgeoise d’Esch-sur-Alzette, associée à 10 communes du sud du Luxembourg et 8 communes du Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA), est capitale européenne de la Culture.

Festivals, cinéma, spectacles, création numérique révèlent et illustrent le dynamisme du territoire, en particulier grâce à la participation, pour les projets français, de l’État (DRAC Grand Est) et des collectivités territoriales (Région Grand Est, départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, CCPHVA).

Avec le thème « REMIX » pour fil conducteur, Esch2022 invite à la rencontre et au mélange des univers, au profit de tous les amateurs d’art et de culture.

Lieu : Arche : Esplanade Nino Rota, 54190 Villerupt – Les réservations se font sur le site de l’Arche-

Tarif : GRATUIT