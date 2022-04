HOXOH – Livre1 : Frontière, le nouveau roman de Frédéric Rocchia

Les excellentes éditions Ma maison d’édition présentent le nouveau livre de Frédéric Rocchia : Hoxoh-Livre 1 : Frontière, un roman d’anticipation qui nous raconte notre futur au travers du regard de deux adolescents que tout oppose.

L’argument de l’ouvrage :

Année 2200.

Le monde est à l’agonie. Ayant éradiqué de la mémoire collective un passé trouble et nébuleux, les hyper centres, sous l’égide d’une gigantesque corporation industrielle, vivent au rythme des technologies qui dictent le quotidien de chacun.

Marc est né techno. Mais à l’aube de ses 11 ans, il perd subitement son père. Dès lors, l’adolescent va s’éveiller au monde qui l’entoure pour tenter de comprendre son malaise. Commence alors une lutte intérieure contre lui-même et contre une société dans laquelle il ne se reconnaît pas.

Pourtant, de l’autre côté de la frontière, subsiste un autre monde, celui des décos.

Katie, en grandissant sur ces terres, va apprendre à vivre, loin du progrès et de la technologie que son clan a bannie depuis longtemps. Mais renouer avec la nature représente encore un défi pour beaucoup. Et face à la précarité des siens, la jeune adolescente va tenter de trouver des réponses sur cette étrange disparité qui sépare son monde et celui des technos.

Frontière nous dresse le portrait d’un futur proche, celui de notre propre histoire. En plaçant au cœur du récit, la question de notre rapport au monde, le premier livre d’HOXOH, nous interroge sur notre place dans la société et l’importance de nos choix.

Quelques mots sur l’auteur :

Généticien et Criminologue de formation, Frédéric Rocchia est avant tout passionné par l’écriture. Il faut dire que depuis tout petit, il n’a jamais cessé d’écrire des histoires, à travers ses bandes dessinées, ses chansons et ses contes. Après avoir exploré différents styles musicaux et usé sa guitare et son accordéon, il décide finalement d’imaginer des récits plus longs en se lançant dans la grande aventure du roman.

Très attaché à la mécanique du suspens, il développe un style dans lequel sa passion pour les dénouements multiples et l’inattendu occupe une place primordiale. Frédéric Rocchia est l’auteur de La Disparition de Natacha B., Les Racines Bleues, Ce que le temps fera de nos vies et Les tuer tous !

