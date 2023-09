Les pierres du cauchemar – Un second tome mouvementé aux Éditions Glénat

Après avoir déniché un coffre contenant les pierres du cauchemar, des reliques magiques, Dooms et Sora sont projetés dans d’autres mondes. Pour ce second tome, c’est au pays des pirates qu’ils débarquent en f​aisant un grand plongeon. En plein milieu d’un affrontement entre vaisseaux !!!

Comment vont-ils se sortir de là ???

Une seconde aventure fantastique où dangers riment avec caricatures, véritable médicament pour nos zygomatiques !!!! Paru aux Éditions Glénat depuis le 30 Juin 23. (+8)

Le décor :

Le portail vient de s’ouvrir…

Nos deux héros s’engouffrent dans la lumière sans trop savoir où tout cela va encore les mener. Et, surtout, quand parviendront-ils à rejoindre leur propre monde grâce à ses maudites pierres du cauchemar !!!!

Ce n’est pas encore pour cette fois !!! Les voilà en plein milieu de l’océan en plein abordage d’un vaisseau pirate. Les canons fusent, l’un des vaisseaux est touché… Presque coulé. Et son équipage se jette à l’eau afin de ne pas périr dans les flammes. Ou emportés par la carcasse de l’énorme bâtiment.

Les survivants sont alors faits prisonniers, dont Dooms et Sora, pris pour des marins du bateau abordé !!! Ils se retrouvent aux fers, comme les autres passagers, enfermés dans la cale !!!

C’est la catastrophe : non seulement, ils ne savent pas comment se sortir de ce piège, mais leurs congénères n’ont pas l’air très coopératif !!! Ils sont invités à rejoindre l’équipage pirate et à se soumettre aux capitaines. Ce que Dooms, dans un premier temps, refuse. Puis, grâce aux arguments plutôt convaincants du marin pirate, tout le monde accepte sans rechigner.

Quelle n’est pas leur surprise, lorsqu’ils sont en train de s ‘adonner aux tâches les plus ingrates du bateau, de reconnaître les deux mystérieux capitaines !!!!

Il va falloir la jouer fine !

Le point sur la BD :

Les youtubeurs Dooms et Sora imaginent une aventure, aux Éditions Glénat, dont ils sont les héros !! Et quel héros !! Téméraires, mais pas trop. Courageux… De temps en temps…

Bref, une équipe de « noob », pas très sérieux qui essayent de s’en sortir tant bien que mal comme ils le peuvent provoquant des rebondissements humoristiques très prononcés !!!! Dreamy accentue leurs expressions grâce à ses illustrations caricaturales, et très « japan anime » alternant entre le sérieux du scénario (mais pas trop, comme je vous disais plus haut !!) : les deux compères doivent vraiment parvenir à retrouver une autre pierre du cauchemar, ces pierres magiques leur permettant de passer d’un monde à un autre.

Ainsi qu’un humour décomplexé, et des scènes d’action toutes plus cocasses les unes que les autres. N’ayez pas peur, même les méchants ne sont pas si horribles que ça !!

La conclusion :

On en prend pour nos zygomatiques, avec des scènes qui s’enchaînent vitesse grand V. Et un second tome qui se finit sur un futur voyage vers …. Vous verrez bien !! On va encore bien rire. Les différents tomes de ce titre, Les pierres du cauchemar aux Éditions Glénat, peuvent se lire indépendamment. Le lecteur saisit rapidement les tenants et aboutissants grâce à cet humour léger ressemblant aux échanges des DA de Nicky Larson. (ou du genre de pirate du DA de Raiponce !!!)

Une bonne tranche de rire qui passe comme deux corps dans un portail dimensionnel !!!! À bientôt pour la suite des aventures délirantes de ces deux personnages !