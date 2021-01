Les plus belles îles et plages des États-Unis

Les États-Unis sont une destination touristique que de nombreuses personnes placent en tête de liste des pays qu’elles aimeraient visiter au moins une fois dans leur vie. Les États-Unis sont un vaste pays, ce qui en fait une destination variée, avec des possibilités pour tous. On y trouve des villes que tout le monde connaît grâce aux films, comme New York et Las Vegas, de beaux et célèbres parcs nationaux comme le Grand Canyon, Yellowstone et Yosemite, ainsi que des îles et des plages. Bien que les voyages soient actuellement impossibles en raison de la pandémie, il peut être plaisant de rêver et de fantasmer sur d’éventuels futurs voyages.

Parcs nationaux américains

Les États-Unis comptent 61 parcs nationaux, dont plusieurs ont été déclarés patrimoine mondial par l’UNESCO. Cela suffit à montrer que le pays a la chance de posséder de merveilleux paysages. Par exemple, tous connaissent le Grand Canyon, le célèbre canyon du parc national du même nom. Plusieurs auront également entendu parler des parcs nationaux de Yellowstone et de Yosemite, mais il y a aussi des parcs nationaux moins connus qui valent certainement la peine d’être visités.

L’un d’eux est le parc national Dry Tortugas, un petit archipel de sept îles qui se trouve à 110 kilomètres à l’ouest de Key West en Floride. Il s’agit de la partie la plus occidentale des Florida Keys et plus de 99 % du parc est constitué d’eau. Grâce en partie à sa position éloignée, le parc national possède l’un des récifs coralliens les plus vierges d’Amérique du Nord.

Bien entendu, Hawaii fait aussi partie des États-Unis, et vous trouverez ici l’un des parcs nationaux déclarés patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO : le parc national des volcans d’Hawaii. Ce parc, situé sur l’île d’Hawaï, a été établi en 1916 et il est le résultat de quelque 30 millions d’années de volcanisme. Le parc est un endroit parfait pour les randonneurs.

L’État du Maine abrite le parc national d’Acadie, qui comprend environ la moitié de l’île des Monts Déserts (la plus grande île de la côte du Maine), de nombreuses petites îles adjacentes et une partie de Schoodic Peninsula. Le parc abrite de nombreuses espèces animales grâce à sa grande variété d’habitats.

De magnifiques plages

Il n’est pas surprenant que certaines des plus belles plages des États-Unis se trouvent à Hawaii. Par exemple, les voyageurs se rendent à Maui pour ses nombreuses plages de rêve, dont la plage de Kaanapali qui est l’une des plus populaires. De plus, la plus ancienne île d’Hawaii d’un point de vue géologique, Kauai, offre des couchers de soleil envoûtants, des plages immaculées et un ciel bleu magnifique. D’autres plages populaires et célèbres se situent en Floride. Par exemple, en Floride, vous pouvez vous détendre sur l’île de Sanibel, qui est connue pour ses plages de coquillages. En Floride, il y a aussi la célèbre Miami Beach. Une autre plage célèbre est celle de Santa Monica Beach, en Californie, où de nombreux touristes se reposent après leur voyage sur la route 66.

Demander un permis de voyage

Si vous souhaitez vous rendre aux États-Unis lorsque cela sera à nouveau possible, vous devez demander un permis de voyage avant votre départ. Tous les voyageurs francais et belges doivent demander un visa ou un ESTA USA avant leur départ. L’ESTA est une autorisation de voyage numérique avec laquelle les voyageurs qui remplissent toutes les conditions conditions peuvent se rendre aux États-Unis sans visa. L’ESTA est plus facile, plus rapide et moins cher à demander qu’un visa pour l’Amérique et est valable pour 2 ans. L’autorisation de voyage peut donc être demandée pour un futur voyage, lorsque les restrictions de voyage dues au coronavirus auront été levées.