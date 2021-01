Totor s’invite à la Maison LAC pour l’épiphanie

Pour démarrer cette nouvelle année de la plus gourmande des façons, à l’occasion de l’épiphanie, la maison LAC a imaginé cinq galettes des rois savoureuses pour prolonger les fêtes en famille ou entre amis pendant tout le mois de janvier. La collection est composée d’une brioche aux raisins ainsi qu’une déclinaison de quatre frangipanes originales : la brioche des rois, la traditionnelle, la frangipane chocolat, la frangipane pistache framboise et enfin la Miss Tatin avec ses pommes au caramel rôties au four.

Des fèves à l’effigie de Totor

Ces créations feront plaisir non seulement aux adultes mais aussi aux enfants qui pourront, en exclusivité, y découvrir des fèves à l’effigie de Totor, le célèbre toutou niçois à l’air malicieux créé par l’artiste Stéphane Bolongaro. Depuis plus plus de cinq ans, ce personnage amusant s’est baladé aux quatre coins de Nice (sur la Promenade du Paillon, devant la Gare Centrale, lors du départ du Tour de France en août dernier et depuis quelques semaines dans une galerie qui lui est dédiée à NICETOILE). Pour l’épiphanie, cinq figurines à collectionner s’invitent dans les galettes de la maison LAC et feront la joie de ceux qui les découvriront. Comme le dit si justement Pascal Lac, « le personnage Totor de Stéphane Bolongaro est apparu comme une évidence ; cette année plus que jamais, nous avons décidé d’apporter de la joie à cette fête en insérant dans nos galettes un peu de fantaisie ».

Les galettes des rois sont proposés à partir de 15 euros sous différentes tailles, pour deux à huit personnes, durant tout le mois de janvier dans les cinq boutiques de la maison LAC situées à Nice (Barla, Vieux Nice, Gioffredo), au centre commercial CAP 3000 ainsi qu’à la Trinité. Cette dernière est attenante aux laboratoires de production et possède une salle de cours pour organiser des ateliers chocolatés.