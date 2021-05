Les sortilèges de Zora – Une sorcière au collège

Une sorcière au collège est le premier tome de la nouvelle série jeunesse et fantastique, Les sortilèges de Zora, des éditions Vents d’ouest. Une bande dessinée de Judith Peignen et Ariane Delrieu, parue en mai 2021, qui présente un diptyque plein de sorcellerie.

A Paris, sur le toit d’immeuble, qui ressemble à un magnifique jardin, une jeune fille crie qu’elle est une sorcière ! Sa grand-mère la rouspète et lui demande de bien vouloir descendre du figuier étrangleur. Zora descend, puis court dans la petite maison, tout en jetant un sort aux plantes magiques de sa grand-mère. Lorsque la vieille femme rentre dans la maison, elle découvre sa petite-fille en train de se pendre au lustre. Elle descend et s’en prend rapidement au chat qui n’a rien demandé. Le félin lévite et redescend presque aussitôt ! Alors que Zora s’en prend une nouvelle fois à un animal de la maison, sa grand-mère met fin au caprice et finit par la pétrifier, tout en changeant ses vêtements et en la coiffant. La vieille femme se pose dans son fauteuil, en respirant et avoue que maintenant elles peuvent discuter. Elle lui rappelle qu’elle a de jolies nattes, ainsi les cheveux noués, elle perd ses pouvoirs de sorcière…

Zora est obligée de se rendre dans un collège, une première pour elle, qui prend l’année en cours. Les sorcières sont victimes d’une chasse aux sorcières, aussi elles ont trouvé toutes les deux refuge dans cette étrange maison en haut d’un immeuble parisien. Zora aurait préféré rester auprès de ses parents qui se battent pour défendre les sorcières, mais ces derniers préfèrent la savoir loin de ce conflit, à l’abri de tous, afin qu’elle puisse aussi se construire un avenir normal. La vie dans le monde des Nonsorciers est le début d’une nouvelle aventure faite de rencontre et de magie, pour la jeune fille espiègle et pétillante, qui aime jeter des sortilèges. La bande dessinée est lumineuse, avec cette héroïne unique et forte tête, qui n’aspire qu’à la sorcellerie alors qu’elle devrait se cacher de tous. L’histoire pleine d’humour et de rebondissement aborde aussi délicatement les thèmes de la différence, de l’acceptation et de la transmission. Le dessin est vif et fluide, présentant des personnages expressifs, un bel univers graphique dynamique et plaisant.

Une sorcière au collège est le premier tome du diptyque Les sortilèges de Zora, des éditions Vents d’ouest, qui présente entre délicatesse et humour, un récit fantastique, une héroïne singulière et pétillante, une sorcière qui tente de trouver sa place dans le monde des Nonsorciers, au sein d’un collège…