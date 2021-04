Lilly sous la mer – Une aventure familiale

Lilly sous la mer est un roman, pour les jeunes lecteurs à partir de 6 ans, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Pastel. Un ouvrage original, de par son format et sa tenue, de Thomas Lavachery, qui présente une étonnante aventure familiale.

C’est un beau jour pour la science et il restera inscrit dans les mémoires. La capitaine Lee Bullitt est sur le point de partir sur l’océan Atlantique, pour explorer les grandes profondeurs. Elle a inventé une boule d’acier capable de descendre à 2 000 mètres sous la mer. Dans l’histoire de l’humanité, jamais personne n’est allé aussi bas ! L’incroyable engin a été nommé la « boule Bullitt ». A l’intérieur, tout a été pensé pour y vivre un mois entier. La capitaine sera accompagnée de son époux, Bill Bullitt Junior, membre de la New York Zoological Society et de leurs deux enfants, Théo et Lilly.

Le livre, tout comme le récit, est original, il se tient debout, avec quelques pages qui se déplient, pour de superbes surprises. L’histoire est captivante et amusante, présentant une famille curieuse, qui s’apprête à partir pour une grande aventure. Le récit est captivant et immersif, pour les jeunes lecteurs, qui vont suivre cette famille atypique, pour une plongée extraordinaire, surtout pour la petite Lilly qui ne décroche pas du hublot. La seule qui va découvrir un monde fantastique sous la mer… Une aventure qui va également éveillée pour jeune héroïne qui, jusqu’ici, restait un peu dans son monde. Le texte est simple, dense, amusant, avec des anecdotes, et assez captivant, parfois un peu comme un journal de bord. La fin est plaisante, avec le devenir des membres de la famille. Les illustrations sont agréables, avec un trait fin et fluide, des personnages expressifs, parfois des jeux d’ombres.

Lilly sous la mer est un roman des éditions L’école des loisirs, de la collection Pastel, qui présente un ouvrage original, tout comme le récit, offrant une belle aventure familiale, notamment pour Lilly, la dernière qui sonde les ténèbres sous-marines et voit ce que d’autres ne voient pas…