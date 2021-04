Le 25 mars 2021 est sorti au Courrier du livre un nouveau tome de la collection 3 minutes pour comprendre, 50 moments-clés de l’histoire de la langue française. Cet ouvrage préfacé par Wendy Bouchard, est l’oeuvre de l’historien et chroniqueur radio Bernard Fripiat.

A l’heure ou certaines minorités veulent développer l’usage de l’écriture inclusive et ainsi modifier notre regard sur la langue écrite, il est intéressant d’apprendre comment le français s’est construit au cours des siècles.

Composition du livre

Cet ouvrage comporte 50 chapitres. Chacun est présenté sur deux pages et comprend un développement en 3 minutes, une réflexion de 30 secondes, une courte biographie, une anecdote, ainsi qu’une citation d’auteur. Le tout est magnifiquement illustré par des reproductions de textes anciens, de photos, tableaux…

Des personnalités

Vous pourrez aussi en apprendre davantage sur Grégoire de Tours, Chrétien de Troyes, François Villon, Ronsard et la Pléiade, Molière, Voltaire et Chateaubriand.

Des réflexions

Savez-vous que Voltaire utilisait sa propre orthographe? A notre époque ou les anglicismes sont légion, on a oublié que le français était la langue de l’Europe jusqu’au début du siècle dernier! Connaissez-vous l’esperluette? Quel est le rôle de l’imprimerie dans le développement de l’accentuation? La manière d’écrire a-t-elle influencée l’orthographe? Bernard Fripiat vous donne des réponses précises à ces questions et à beaucoup d’autres.

La lecture de 3 minutes pour comprendre, 50 moments-clés de l’histoire de la langue française est un véritable plaisir. On regrette que ce livre ne soit pas plus épais, tellement on apprend de choses sur notre belle langue française. De quoi, briller en société!