Patria, la bande dessinée adaptée du même roman que la série

Patria est un roman choral de Fernando Aramburu, qui fut un véritable phénomène, aujourd’hui c’est une série sur Canal + et surtout une bande dessinée aux éditions Ankama, qui sont à découvrir. Un roman graphique ambitieux, paru en mars 2021, de Toni Fejzula.

Dans un cimetière, une vieille femme discute sur une tombe. Elle parle à son défunt mari, racontant sa vision des choses, pour leur fille. Elle serait comme une vague qui se brise sur les rochers et revient toujours. Il semblerait qu’elle soit sous l’emprise de son mari, elle ne voit même plus, qu’il ne lui ouvre même plus la portière. Leur fille doit déjà être de retour à Londres, enfin certainement, mais la vieille femme attend toujours un appel. Elle pense que le couple doit tenter de sauver leur mariage comme ils peuvent. Puis, elle se remémore quelques instants, juste avant le départ de sa fille… Dans la rue, la vieille femme se fait aborder par une voisine, Joana. Celle-ci lui annonce qu’ils ont abandonné et que cela doit être un soulagement pour elle, qui a perdu son mari. La vieille femme tente de contenir sa rancœur, remercie sa voisine et continue son chemin, jusque chez elle.

Le roman graphique est plutôt bien réussi, avec 227 planches à découvrir et une histoire bouleversante sur la résilience et le pardon. Le récit est immersif, malgré les différents protagonistes qui prennent la main sur la narration. Ainsi différents avis divergent sur l’histoire, les faits passés et les différents personnages, permettant au lecteur lui-même de se faire sa propre opinion. La bande dessinée oscille aisément entre les différents personnages et les époques, le passé venant éclairer le présent. Pour structurer et accompagner la lecture un code couleur, par rapport aux différents personnages qui s’expriment, est à retrouver sur un marque-page, inclus dans l’ouvrage. Le récit est dense, riche, fort en émotions et touchant, dévoilant une partie de l’histoire, le conflit basque, entre répression massive, extermination, combats… Le dessin est fluide, plaisant, avec un graphisme plutôt moderne, parfois changeant, jouant aussi avec les ombres.

Patria est un bel ouvrage, des éditions Ankama, une adaptation réussie du roman du même nom, qui revient sur le destin de deux familles, séparées par le terrorisme, l’ETA, et s’interrogeant sur la nécessité de pardonner, afin de pouvoir avancer et vivre.