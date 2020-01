L’Occitane x Omy : Découvrez la gamme colorée en édition limitée

Quelle surprise dans les vitrines de l’Occitane en ce moment ! En effet, la marque s’est lancée dans une collaboration plus que réussie avec Omy, pionnière en produits graphiques et intelligents. Au programme, des soins aux packagings plein de pep’s, autour d’illustrations festives à colorier. L’Occitane x Omy, c’est parti !

Quand l’Occitane rencontre les arts graphiques de la marque Omy

En tant qu’utilisatrice de la marque l’Occitane, ce n’est pas la première fois que je la vois collaborer avec des illustrateurs. Et j’ai été agréablement surprise lorsque j’ai vu qu’elle avait choisi Omy, que je connais bien. En effet, je suis très admirative du travail des deux illustratrices depuis leurs débuts. Elvire Laurent et Marie-Cerise Lichtlé ont réussi à transformer les produits du quotidien en véritable terrain de jeux, plus amusants les uns que les autres.

L’Occitane x Omy : De la couleur dans nos salles de bains

Je trouve ça génial que l’Occitane ait eu envie de mettre de la couleur dans nos salles de bains. J’aime la redécouvrir autour d’un thème plus festif, carrément coloré. La gamme se compose de produits en édition limitée, à savoir une gamme autour du Karité pur ou senteur violette. Pour la découvrir dans sa totalité, rendez-vous ICI.

En ce qui me concerne, j’ai de suite craqué sur la nouvelle crème pour les mains « Karité ultra légère fouettée senteur violette ». Et sans surprise, je l’ai a-do-ré ! Elle sent tellement bon… Je vous invite vraiment à aller la tester en magasin. Son odeur est très naturelle, elle est subtile, douce, réconfortante. Elle sent bon le propre, tout ce que j’aime.

Formulée à base de karité, elle hydrate en profondeur et sur la durée, et ce malgré sa légèreté. Le côté « crème fouettée » surprend au premier abord, puis on s’habitue si bien que cela devient addictif. Et comme toutes les crèmes pour les mains – je n’ai jamais trouvé mieux que celles de l’Occitane – elle ne colle pas ! Et ça, c’est génial. C’est aussi pour cette raison que les hommes les aiment tant. Et si comme moi, vous aimez passer vos mains dans les cheveux, aucun risque qu’ils ne graissent au bout de 2 jours.

Ce que je regrette un peu : son format 30 ml. On en voudrait encore plus… Mais bon, c’est aussi l’occasion de se rendre en boutique pour découvrir d’autres senteurs plus divines les unes que les autres.

Mes autres coups de cœur chez l’Occitane ce mois-ci

C’est la première fois que je vous parle de la marque l’Occitane dans la rubrique beauté. Pourtant, elle me suit depuis des années. Je trouve qu’elle se démarque des autres marques par ses propositions de produits respectueux de la nature et de notre peau.

J’avais donc envie de vous faire part d’un autre coup de cœur que j’ai eu pour leur savon liquide mains et corps. Cela tombe plutôt bien car depuis que bébé est né, je veille à ce que les microbes ne s’invitent pas, du moins j’essaie. Les savons que j’ai pu essayer jusqu’à maintenant sont trop agressifs pour mes mains. Je ne connaissais pas encore ceux de chez l’Occitane. Et j’ai tout de suite vu la différence, clairement. Et ce, depuis la première utilisation.

Depuis que je l’utilise, mes mains ne brûlent plus juste après les avoir séchées (à cause du froid notamment). Elles ne pèlent pas non plus. Elles sont relativement douces, protégées. J’ai pu découvrir la senteur aux agrumes. Discrète et apaisante, elle plaît à toute la famille. Le packaging est toujours très soigné, raffiné aussi, provençal. Bref, tout ce qui caractérise l’Occitane. Les savons sont formulés sans huile de palme, forcément enrichis en karité. Ils existent en plusieurs senteurs : verveine (300 ml), agrumes, romarin, lavande. Ils sont rechargeables, dans des flacons en plastique 100 % recyclés.

Si vous aussi, vous avez vos habitudes chez l’Occitane, n’hésitez pas à me dire qu’elles sont vos produits préférés en commentaire.

Profitez des soldes en ce moment : ICI.