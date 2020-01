En proie au silence : Un seinen bouleversant

Les Éditions Akata nous présentent un nouveau seinen intitulé « En proie au silence » que seul les +15 auront le droit de découvrir. Déroutant et amer, il raconte l’histoire d’une jeune professeure, au lourd secret, s’abimant dans un quotidien très actuel bien trop violent et « sexiste » ! Cette série est présentée en 8 tomes, dont le premier est paru depuis le 9 Janvier 2020.

Le décor :

« Si l’on divise les êtres humains en deux groupes, il y a toujours un groupe qui obtiendra plus de choses. Cette vérité, je la ressens tous les jours. Les gens alertes, sereins, dynamiques, riches, à double paupières et les hommes …. les gens lents, nerveux, de classes moyennes ou basses, passifs, à simple paupières, et les femmes …. »

Misuzu, une jeune professeure de langue, est interrompu dans ses divagations journalières par sa meilleure amie, qui est une nouvelle fois en retard pour leur rendez-vous. Minako est accompagnée de son petit ami, Hayafuji. Autour d’un bon repas au restaurant, la discussion se met à tourner un peu trop autour de l’apparence, et de l’intimité de Misuku. Puis, de son aptitude à plaire aux hommes, et du rôle des femmes, un peu trop restrictif dans la tête de Minako. C’est presque à la fin du repas que le malaise s’installe : les deux tourtereaux lui annoncent leur mariage prochain. Une nouvelle fois Misuku s’échappe dans ses pensées, dont elle sort avec un comportement qui étonne tout le monde, lorsque Hayafuji attrape son bras, afin qu’elle ne le pose pas sur la bière que vient de renverser la serveuse …

Quels secrets peut bien cacher une jeune professeure de 24 ans ? …

Le point sur le manga :

Scénarisé et illustré par la mangaka Akane Torikai, « En proie au Silence » aux Éditions Akata, aborde tous les sujets les plus « bouleversants » de la société actuelle avec âpreté et justesse. Une plongée totale dans la « violence » verbale et physique quotidienne subit par une jeune femme de 24 ans, pourtant professeure dans un lycée : inégalités, carcans sociaux sur les hommes et les femmes, la mangaka présente tous les problèmes sociaux actuels, avec en toile de fond, des sujets encore plus profond : rapport au sexe, masturbation, viol …

Essayant d’entériner une relation purement « non consentie », la protagoniste principale se laisse pourtant totalement envahir par un « intrus » qui use du chantage pour arriver à ses fins. Elle est prise dans une sorte de cercle vicieux, dont elle ne peut sortir. C’est seulement lorsqu’elle est confrontée à un élève avec les mêmes « problèmes » qu’elle, qu’un électrochoc commence a s’initier. Se conformer au bon vouloir du groupe bien pensant ou se détester soi-même pour ce que l’on est, et ce qu’on l’on subit sans réagir, là est la question …

Mais, dans une société sexiste à souhait, comment se sortir de ce « cercle vicieux » …

La conclusion :

« En proie au silence » aux Éditions Akata laisse au lecteur, une tenace impression de déjà vu … non pas dans le scénario mais purement dans le quotidien de chaque lecteur. Akane Torikai aborde des sujets cruellement d’actualité et soulève le questionnement du changement de mentalité qui devrait pourtant, à notre époque et dans nos sociétés « développées » être déjà en cours !

Un seinen dont la lecture bouleverse, questionne sur un combat quotidien contre le sexisme, l’inégalité, et la reconstruction de soi après un tel traumatisme …