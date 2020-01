Le dragon et la nonne, le premier volume

Le dragon et la nonne est le premier volume d’une nouvelle trilogie de la collection Shônen, des éditions Soleil manga, paru ce janvier 2020. Un manga de Yuya Takano, qui présente des personnages attachants, un univers fantastique et plein d’humour.

Les démons et les êtres humains ne sont pas si différents. Tous deux ont besoin de s’abriter pour se protéger et de manger pour vivre. Devant sa tanière, un dragon se réjouit de son offrande, il découvre, dans une caisse, une jeune fille, une nonne. Dans un moment de miséricorde, le dragon accorde à la nonne une dernière prière, avant de la manger. La jeune femme affirme alors que le logement du dragon est crasseux, la grotte est vraiment trop sale ! Idoru est surpris par ce qu’il vient d’entendre et furieux lui rappelle qui il est. Un dragon à qui elle a été donnée en offrande. La gamine reste sans bouger, alors que la créature fulmine de tous les côtés. Elle est résignée, cela ne la dérange pas d’être mangée, mais par contre, ce qui la fait trembler c’est de constater à quel point le lieu est poisseux. En effet, la jeune fille était en charge du ménage au couvent…

L’histoire, découpée en plusieurs chapitres est surprenante, originale et pleine de rebondissements. Une jeune nonne est donnée en offrande à un terrible monstre, le dragon Idoru, afin qu’il laisse les villageois, un peu plus bas dans la vallée, tranquilles. Mais tout va changer avec cette gamine qui n’a pas peur de se faire croquer et qui va mettre beaucoup d’ordre dans la tanière de la créature. Au fil des pages et des jours, les deux êtres vont réussir à se parler, s’entraider et peut-être s’apprécier… Des rebondissements vont permettre à la jeune fille de s’en sortir temporairement, offrant quelques situations cocasses et pétillantes de joie et de bonne humeur. Le ménage devient une forme de magie, avec quelques trucs et astuces, que la jeune héroïne est prête à dévoiler. Le dessin est plaisant, vif et expressif, avec des personnages bien exécutés et des scènes bien cadrées.

Le dragon et la nonne est une nouvelle série, qui débute avec ce premier volume, un manga surprenant et drôle, où les personnages, que tout oppose, semblent se rapprocher, petit à petit, à force d’épreuves, de rencontres, d’entraides et de ménages !