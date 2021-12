Lonesome – Les liens du sang

Les liens su sang est le troisième tome de la série Lonesome, des éditions Le Lombard, paru en octobre 2021. Une bande dessinée d’Yves Swolfs, qui présente un récit d’aventures, un western haletant, dans lequel se poursuit la quête vengeresse d’un homme.

Elijah est arrivé à New York, après un voyage interminable, assis sur une banquette de bois… Pour lui, c’est pire que passer une semaine à cheval ! La ville qui se présentait à lui, ressemblait à la description que lui avait faite le vieux Lemmy, mais en plus grand, ce qui paraissait normal, après plusieurs années… Derrière la gare, où il venait de descendre, s’étendait le labyrinthe au sein duquel Dawson exerçait son emprise ! L’homme entretenait des relations étroites avec les dirigeants de la banque Spear and Co. Dans tous les cas, c’est ce que lui avait avoué Harper, après qu’il l’ait un peu secoué. Aussi, pour approcher le sénateur, le plus simple était, pour Elijah, de se renseigner à la banque. Mais à peine était-il sortir de la gare que les policiers en avaient après lui. En effet, dans la ville, il faisait mauvaise impression, avec son fusil et son ceinturon…

L’album est haletant, avec son lot de rebondissements, de révélations et d’action avec coups de poings, coups bas et armes à feu. Lonesome arrive à New York pour tenter de retrouver le sénateur Dawson, afin de poursuivre sa vengeance, mais pour arriver jusqu’à l’homme, peut accessible et protégé, il va devoir passer par des intermédiaires dangereux… D’un autre côté, on retrouve l’enquêtrice Miss Lyle, qui poursuit ses investigations, qui semblent également la mener vers le sénateur Dawson. La bande dessinée est très bien découpée, avec les faits de chacun des deux personnages principaux, qui vont, bien évidemment se retrouver ! Des flashbacks, de l’enquête de la jeune femme, permettent de resituer la chronologie des faits. Le récit est haletant, plein de rebondissements, de révélations, de découvertes, et d’action. La suite promet également d’être épique, car d’autres questions apparaissent ! Le dessin est travaillé, réaliste, dynamique, offrant un bel ouvrage à voir.

Les liens du sang est le troisième tome de la série des éditions Le Lombard, intitulé Lonesome. Un western bien mené et haletant, dans lequel le héros poursuit sa vengeance allant chercher des réponses à New York, où les crapules ne manquent pas…