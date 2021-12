A Nice, un shopping de Noël féérique au centre commercial NICETOILE

A Nice, le centre commercial NICETOILE se pare aux couleurs des fêtes de fin d’année. De nouvelles enseignes vont ouvrir leurs portes et un village d’automates attend les visiteurs, petits et grands, au niveau 1, jusqu’au 2 janvier.

Un village d’automates pour un Noël enchanté et solidaire

Cette année, NICETOILE invite ses visiteurs à se mobiliser à ses côtés pour un Noël solidaire en les proposant un féérique parcours immersif et sensoriel, où se côtoient entre autres des automates, des rennes qui chantent, un ours conteur. Le parcours est ponctué également d’expériences à vivre en famille avec notamment un point selfie, un photocall et la boîte aux lettres parlante du Père Noël. Les enfants sont d’ailleurs invités à y déposer leur liste de jouets. A l’entrée du village d’automates, une urne est mise à disposition et chacun peut y participer comme il le souhaite. Les fonds récoltés seront ensuite reversés à la ville de Saint-Martin-Vésubie, qui a lourdement été touchée par la tempête Alex en octobre 2020.

La magie de Noël dans tout le centre commercial

En plus de ce magnifique village, la magie s’étend dans l’intégralité du centre commercial. Deux vitrines d’automates donnent un avant-goût aux passants de l’avenue Jean Médecin. Le célèbre chien niçois TOTOR dont la galerie-boutique a pris place cette année au premier étage, a enfilé pour l’occasion son costume de fêtes. Le Père Noël en personne viendra flâner de boutiques en boutiques à la rencontre des visiteurs qui pourront immortaliser ce moment à l’espace photocall situé à côté du village d’automates.

De nouvelle enseignes pour Noël

Avec plus de 90 boutique, restaurants et services, NICETOILE est le lieu incontournable des Niçois pour leur shopping de Noël. Mode, beauté, décoration, bien-être, high-tech et jouets…Pour les fêtes, chacun trouvera son bonheur.

Récemment, de nouvelles boutiques ont fait leur entrée. Après Milome, une enseigne de meubles et de décoration design, une boutique Haribo ouvrira au début du mois de décembre, ainsi que RESHOP, un concept inédit de seconde main. Suivront ensuite deux nouvelles enseignes beauté en 2022, KIKO et Rituals.

Le Monde de Totor a pris place au premier étage. A mi-chemin entre galerie d’art, cabinet des curiosités et boutique, l’artiste Stéphane Bolongaro y décline le célèbre toutou niçois farfelu sous toutes ses formes ainsi que ses autres créations artistiques.

Le concept événementiel azuréen La Boulisterie a récemment inauguré sa Guinguette Store, un espace de vie entièrement dédié à la pétanque avec accessoires de jeu, tenues du parfait bouliste et même un terrain pour s’amuser sur place.

