Noël à Jolieville – Un livre accordéon géant !

Parmi les livres de Noël à glisser sous le sapin, il y a « Noël à Jolieville » de Jonathan Emmett et Ingela P. Arrhenius aux Éditions Marcel et Joachim. Les enfants vont profiter de la magie de Noël, au cœur d’une ville enneigée, joliment décorée, qui fourmille de détails adorables.

Prêts pour une visite de Jolieville ?

« Noël à Jolieville » s’ouvre un peu à la manière d’un calendrier de l’Avent avec ce nœud en satin jaune sur le côté du livre. Sa couverture en forme de maison est originale. Le lecteur va se promener à Jolieville, à la découverte des jolies vitrines décorées pour l’occasion.

Nous sommes ravis de retrouver la talentueuse Ingela P. Arrhenius qui encore une fois réussi à nous surprendre avec ce livre accordéon. L’illustratrice a également eut envie de faire un livre recto/verso avec une partie en plein cœur de la ville et une autre en pleine nature. Et la magie opère instantanément ! Les enfants vont se promener dans Jolieville à la découverte de décorations qui habillent les différentes maisons. Ils pourront s’arrêter boire un chocolat chaud, observer les vitrines illuminées des magasins. Ils participeront à l’effervescence de la ville qui prépare Noël : décoration du sapin, emballage des cadeaux, achats de dernières minutes, etc. Sans oublier les balades au marché de Noël, les pieds dans la neige et le sourire jusqu’aux oreilles. Certains en profiteront même pour faire de la luge avec leurs amis dans le parc enneigé au recto du livre.

Les flaps présents dans le livre attiseront la curiosité des enfants. Ils renferment une narration simple et efficace qui consiste à décrire ce qu’ils observent. Cela apporte une petite touche originale au tout, ils vont adorer, c’est certain.

« Noël à Jolieville » est un livre qui réserve de belles surprises, à commencer par tout ce qui se cache sous les flaps. Les enfants vont adorer le déplier de tout son long et observer tout ce qui se passe à Jolieville. C’est typiquement le genre de livre qui fera un effet fou sous le sapin cette année !