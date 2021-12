Coupe du Monde 2022, une édition pas comme les autres

La 22e Coupe du Monde de l’histoire se déroulera au Moyen-Orient, plus précisément au Qatar, petit pays de moins de trois millions d’habitants.

Si l’événement est donc tout naturellement historique pour le pays hôte, il en est de même pour le monde du ballon rond. Les images de cette compétition peuvent vite devenir légendaires, à l’image de la chevauchée du fantastique Diego Maradona ou de sa main. La coupe du Monde forge les mythes, l’Argentin, Dieu du football disparu récemment, en est la preuve. Elle est aussi le vecteur principal de la diffusion du football dans le monde avec plus de 3 milliards de téléspectateurs durant les dernières éditions.

Mais, au-delà même du caractère unique de cette compétition, plusieurs changements seront spécifiques à cette Coupe du Monde. En effet, plusieurs nouveautés vont être inaugurées durant cette compétition si particulière qui emballe les peuples.

Qu’elles soient temporaires ou permanentes, zoom sur les innovations et les changements de cette Coupe du monde 2022.

Avec la chaleur et des stades qui seront couverts, favorisant le bruit, l’ambiance risque d’être brûlante durant la compétition.

Une période peu conventionnelle

La période décidée pour la tenue de la compétition intercontinentale a fait couler beaucoup d’encre. Traditionnellement en été, elle aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. Pour la première fois, les championnats des autres pays seront en cours et c’est une trêve internationale qui annoncera le début de la fête.

Du côté sportif, plusieurs spécialistes s’interrogent. La période de préparation sera bien plus courte qu’à l’accoutumé pour les sélections, ce qui affaiblira leurs potentiels de cohésion. Pourtant, d’autres arguent qu’en plein début de saison, les organismes seront encore frais et aptes à la bataille. Malgré les critiques, la FIFA comme les organisateurs n’ont pas eu vraiment le choix.

Un climat inédit

Le pays connaît en cette saison des températures qui sont tout bonnement trop hautes pour pouvoir décemment jouer au football. Si la température est aux alentours de 25 °C en moyenne durant l’hiver, elle grimpe fréquemment à 40 °C en été. L’hiver sera donc chaud pour les joueurs. Et, pour répondre à cela, les autorités qataries ont tout simplement construit des stades couverts et climatisés.

La résonance sera donc plus grande et on peut imaginer un bruit et une ambiance festive, à l’image de L’Afrique du Sud et de ses fameux vuvuzelas durant la Coupe du monde 2010. C’est que, à l’image de la nation africaine, la tenue de cette compétition est une vraie aubaine pour le pays et la région tout entière. Au-delà de la réputation grandissante du petit pays qui connaîtra son paroxysme à ce moment, cet événement met en lumière le sport et tout ce qui l’entoure.

Une région qui accueille la Coupe du monde pour la première fois

Plus que le simple pays, c’est toute la région au sens large du terme qui va profiter de la seconde compétition la plus regardée du monde après les Jeux olympiques d’été. L’occasion de découvrir que le football est, de loin, le sport le plus populaire pour les nombreux pays qui entourent le Qatar.

Plus encore, c’est tout l’univers du jeu et des traditions extra-sportives qui prennent de l’ampleur. Arabian Betting, qui recense les sites arabes de paris et de casinos, en est le parfait exemple. Avec une sécurité et un anonymat garantis, tout en offrant des guides localisés pour pouvoir effectuer des dépôts et des retraits en toute sécurité pour chaque région arabe, c’est plus de 50 000 arabophones chaque mois qui font confiance à la plateforme. La popularité des activités autour du sport et du jeu ne va sûrement pas cesser, surtout dans un pays qui a investi des milliards dans la construction des infrastructures.

La Coupe du Monde 2022 sera placée sous le sceau de la technologie. Et si, en dehors des terrains, c’est déjà acté, ce pourrait aussi être le cas sur la pelouse.

Une nouvelle technologie introduite pour aider l’arbitrage ?

On ne parle pas ici de la VAR ou de la Goal Line Technology, mais bien d’un nouvel acteur dans le monde du football. C’est Arsène Wenger, ancien entraîneur des Gunners d’Arsenal et aujourd’hui directeur du développement du football mondial qui l’a déclaré. Une intelligence artificielle pourrait en effet être déployée pour assister les arbitres dans l’évaluation des hors-jeu. Avec un système de caméras et de capteurs qui balisent le terrain, couplé à un suivi en temps réel des joueurs, la machine sera capable d’endiguer des erreurs qui, en Coupe du Monde, peuvent froisser tout un pays.

Ce n’est pas la première fois qu’une technologie est introduite durant une compétition internationale, mais celle-ci, restant encore inconnue du grand public, provoque la méfiance de certains observateurs.

Pourtant, il semble que plusieurs matchs amicaux internationaux pourront tester ce nouvel apport à l’arbitrage. Sans couper le jeu à la manière de la VAR, il permet des corrections sans temps-morts selon les développeurs. Il ne reste qu’à voir ce que cela donnera. Mais, si ça marche, nul doute que cette technologie ira alors à la conquête des championnats nationaux.