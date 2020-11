Maradona n’est plus : mort du Dieu du football

25 novembre 2020, le monde s’arrête pour rendre un hommage extraordinaire à une icône du monde du sport : Diego Maradona, footballeur à la carrière exceptionnelle est mort à l’âge de 60 ans. Considéré comme un véritable Dieu en Argentine, pourtant très porté sur la spiritualité, le sportif baptisé « Pibe de Oro » (Gamin en or), a marqué l’histoire de son pays, mais également de sa discipline.

Diego Maradona, plus qu’une idole, un Dieu !

C’est un vague d’émotion qui traverse l’Argentine depuis le 25 novembre 2020, son idole, Diego Maradona, surnommé « Dios » (Dieu en espagnol) est mort à la suite d’un épisode d’insuffisance respiratoire. Il faut le dire, l’état de santé de l’ancien sportif était vacillante avec pour couronner le tout un hématome sous-dural. En conséquence, l’entraîneur du Gimnasia La Plata se reposait dans sa maison de Tigre, située dans la grande banlieue de Buenos Aires, à la suite d’une opération d’un hématome au cerveau, réalisée début novembre 2020.

Éternel numéro 10 (de son maillot de footballeur) dans le cœur des Argentins, le sportif jouit d’une ferveur étonnante dans un pays pourtant très religieux et porté sur la spiritualité en général. Comment imaginer qu’un homme soit comparé à Dieu, y compris si ce dernier a fait briller toute une nation à travers le ballon rond ? Il semble que les Argentins acceptent de mettre de côté leurs croyances religieuses le temps de célébrer, mais aussi de faire le deuil d’un homme qui marquera leur vie à jamais. D’ailleurs, peut-être prendront-ils exemple sur le sportif décédé et voir cet évènement d’un autre œil.

En témoigne un programme télévisé dans lequel Maradona devait s’interroger lui-même, comme le rapporte le journal en ligne Marseillenews : « Si tu devais dire quelques mots à Maradona au cimetière, que lui dirais-tu? Merci d’avoir joué au football, car c’est le sport qui m’a donné le plus de joie et de liberté. Merci au bal. Je vais mettre une pierre tombale: MERCI À LA BALLE. »

L’Argentine, un pays où la spiritualité n’est pas un vain mot

Avant toute chose, il faut savoir que la constitution argentine indique noir sur blanc que le catholicisme est la religion d’État tout en garantissant la liberté de culte, sans contrepartie financière ou administrative. Aujourd’hui, l’Argentine compterait environ 92 % de catholiques, 2 % de juifs, 2 % de protestants, 1 % de musulmans, 1 % de bouddhistes et enfin, 2 % de non-religieux.

D’un autre côté, en tant que pays d’Amérique du Sud, on peut s’interroger quant à la place qu’y occupent la voyance et l’ésotérisme, lorsqu’on sait qu’il était auparavant un territoire indigène. À ce propos, Juan Pablo Bubello, historien argentin, revient sur un passé qui lui manque dans son livre : « La modernité a occulté, marginalisé et parfois même nié l’existence de l’ésotérisme et de la magie en Argentine », faisant oublier les voyants, guérisseurs et autres spécialistes du monde invisible.

La magie, omniprésente en Amérique du Sud

Qui n’a pas en tête les films américains dans lesquels les personnages sud-américains sont parfois des sorciers ou alors très superstitieuses ? La magie est un élément culturel dans cette partie du monde, la voyance et l’ésotérisme font partie de la vie quotidienne. Deux exemples pour illustrer cet aspect souvent trop romancés par Hollywood :

Castelobruxo, littéralement, le château des sorciers est une école située au Brésil, dans les profondeurs de la forêt amazonienne. Protégée par des Caipora, petits esprits “espiègles et velus“, l’école de magie forme des élèves venus de toute l’Amérique du Sud. Ces derniers arborent fièrement des robes vertes lumineuses et sont spécialisés en botanique et “magizoologie“. (Source l’Express.fr)

Le marché des sorcières, situé à la Paz, entièrement dédié ayx pratiques culturelles aymaranes. Les articles que l’on y trouve peuvent sembler étranges, mais en réalité, il s’agit de remèdes traditionnels et d’autres formes de magie ancestrale.

Citons également les superstitions et la sorcellerie, qui occupent une place prépondérante en Colombie ! Si cette nation est profondément religieuse, les devins sont rois dans ce pays. Lecture du tabac, du chocolat, d’os, la Cabala (sorte de tarot), chacun trouve la solution qui lui convient pour se protéger, pour obtenir des prédictions sur son avenir. Il n’est pas rare de croiser des produits magiques, des liquides et parfumés destinés à se protéger contre les mauvaises énergies !

La voyance et l’ésotérisme : deux pratiques sans frontières

La voyance en ligne et l’ésotérisme sont deux univers intrinsèquement liés et surtout, ils ont la capacité de traverser les océans pour aller s’installer là où ils peuvent aider. Si l’Argentine de Maradona est un exemple criant, d’autres nations d’Amérique latine ne sont pas étrangères à ces pratiques.

Grâce aux nombreuses influences qui ont permis la construction des différentes cultures d’Amérique du Sud, chaque pays possède ses propres rites, ses besoins. Aujourd’hui, entre religions traditionnelles et croyances moins profanes, les Sud-Américains bénéficient d’un équilibre spirituel que l’on pourrait envier dans nos contrées occidentales.

Le mot de la fin…

Puisqu’on croit à la vie après la mort ou à la réincarnation dans certains pays d’Amérique du Sud, peut-être reste-t-il un espoir que Maradona revienne parmi les siens ? Cette hypothèse peut sembler rocambolesque à première vue, mais elle est sans doute prise très au sérieux par de nombreux admirateurs du footballeur argentin. Il va sans dire que nombre d’entre eux se sont d’ores et déjà tournés vers la voyance pour avoir des réponses, des indices quant à cette éventualité.

En attendant, l’Argentine continue à pleurer son héros, un simple homme qui a pourtant rempli le cœur de tous ses concitoyens d’un bonheur indescriptible. Le deuil est à l’ordre du jour, lorsqu’une nation perd une figure aussi importante, nous ne pouvons que lui souhaiter d’avoir un avenir apaisé, serein, nimbé de souvenirs heureux.

Les jours prochains vont être difficiles pour les Argentins, qui ne reviennent toujours pas de cette perte immense, cette perte qui marquera l’histoire à jamais.