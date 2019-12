Mercato-Football : Combien valent les joueurs en Bitcoin ?

Si dans l’économie actuelle Bitcoin et Blockchain font la paire, il est moins courant en revanche d’associer Bitcoin et football professionnel à l’heure d’évoquer les traditionnelles fenêtres de transferts. Bien que quelques transactions en crypto-monnaie aient bien eu lieu ces dernières années – on pense notamment au Turc Omer Faruk Kiroglu, considéré comme le premier à avoir été acheté en Bitcoin – de telles manœuvres restent rares, et l’économie du sport n°1 se traduit encore en euros, dollars et autres livres sterling. Mais alors, combien vaudraient les meilleurs joueurs du Monde, si l’on parlait enfin en Bitcoin ?

3 joueurs au dessus du Milliard

En partant du principe qu’un euro équivaut à 6.34 BTC (cours à l’heure d’écrire ces lignes), ils seraient d’abord déjà trois à dépasser le milliard de Bitcoin sur le marché des transferts. Kylian Mbappé, pour une valeur estimée à 1.268.000.000 BTC, son compère du PSG Neymar (1.141.200.000‬ BTC) et l’Anglais Raheem Sterling (1.014.400.000‬ BTC) feraient ainsi office de joueurs les plus chers pour les détenteurs de Bitcoin qui souhaiteraient se faire plaisir durant le mercato. Autant dire que les 0,0524 Bitcoin dépensés par le club turc d’Harunustaspor pour s’acheter Omer Faruk Kiroglu, sembleraient aujourd’hui bien ridicules.

Messi et Ronaldo en dessous

Derrière ce trio de tête, trois hommes viendraient ensuite garnir à égalité le Top 5 des joueurs les plus chers sur le cours des Bictoins. Le duo de Liverpool Mané et Salah, mais aussi le Ballon d’Or Lionel Messi, prendraient ainsi à égalité la troisième plus grande estimation du marché, valant 951.000.000 BTC chacun. Et Cristiano Ronaldo, joueur le plus cher de l’Histoire à son époque (94.000.000€), complèterait ensuite la liste, avec ses 475.500.000 BTC estimés. Des valeurs à faire perdre la tête à plus d’un comptable, on en conviendra, mais qui reflètent finalement assez bien le monde du football aujourd’hui. Mais quel serait alors l’intérêt de passer à une telle monnaie de référence ?

Quel intérêt d’adopter le Bitcoin ?

Sans surprise, l’intérêt premier d’adopter le Bitcoin en tant que référence transactionnelle, serait de jouer sur la variation des cours de la crypto-monnaie. Admettons par exemple que le PSG achète Sadio Mané pour son prix, au cours actuel du Bitcoin (soit 951.000.000 BTC). Et bien dès lors, si le cours de la monnaie créée en 2009 venait à exploser pour valoir le double (ex : 1BTC = 12.68€ au lieu de 6.34€ actuellement), le club de la capitale pourrait faire une plus-value démentielle par la suite, en cas de revente du Sénégalais. Si l’on reprend ces valeurs imaginées, pour un achat de 150.000.000€, le PSG possèderait alors un joueur valant 300.000.000€, toujours en partant du principe que le Bitcoin soit adopté comme valeur de référence. Vous comprendrez donc facilement les dangers d’une telle hypothèse, et pourquoi elle ne devrait jamais être adoptée. Que l’on parle de Neymar ou d’un moins onéreux Jérémy Vachoux d’ailleurs.