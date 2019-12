Apprendre à jouer à la roulette comme un pro rapidement !

Avant de vous lancer dans les aventures de casino en ligne, vous devez savoir que la roulette est un grand classique des jeux inévitables. Si vous avez déjà effectué vos premiers dans cet univers, que ce soit dans les casinos physiques ou online, vous le savez sûrement déjà. La roulette est disponible sous plusieurs variantes, chacune avec ses particularités. Si ca vous dit tout de suite de vous plonger dans l’ambiance de la roulette gratuite en ligne ou en argent réel, vous pouvez trouver les meilleurs jeux de roulette ici . Mais avant, nous vous emmenons à la découverte de quelques caractéristiques et règles phares de ce célèbre jeu de casino, histoire d’augmenter vos chances de gains.

Les caractéristiques du jeu de la roulette

La roulette est un jeu comportant un cylindre numéroté de 1 à 36 et une bille. A l’ouverture des paris, les joueurs choisissent un ou plusieurs numéros, déposent leurs mises puis patientent le temps que le croupier actionne la bille. Juste après que le croupier ait annoncé la fameuse expression ‘’Rien ne va plus’’, aucun joueur ne peut modifier sa mise, car cela suppose que cette phase est close. Il actionne donc la bille et celle-ci se positionne sur le numéro gagnant. Le joueur ayant choisi ce numéro remporte son gain, selon son type de pari. La roulette européenne comporte un 0 en plus de la numérotation de 1 à 36, et celle américaine comporte un 00 en plus des numéros de la roulette européenne. Dans ces conditions, on estime que la roulette américaine augmente la marge du hasard, et donc la part du casino.

Si ces détails sont typiques d’un casino physique, en ligne, ils ne changent pas outre mesure. La différence ici, est que vous serez le seul joueur à bord, à jouer contre la machine, c’est-à-dire le logiciel du casino. En optant pour la roulette Live, la possibilité vous est donnée de vous plonger dans l’univers des casinos physiques, avec le croupier en direct entrain d’annoncer ses règles, actionner la bille et les résultats du jeu.

Les différents types de mises à la roulette

Il n’existe pas de stratégies particulières pour gagner au jeu de la roulette, car la marge du hasard est grande. Le jeu est également fait en sorte que le casino soit privilégié par ce que l’on appelle l’’avantage-maison’’. En revanche, il y a différents types de paris possibles, de quoi augmenter vos chances de gains. Vous pouvez miser sur un numéro, deux numéros, quatre, six et même douze. Ainsi donc, on distingue :