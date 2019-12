Comment choisir son enceinte Bluetooth ?

S’il y a bien un appareil qui a révolutionné le domaine de l’audio, ce sont les enceintes Bluetooth. Compact et facile d’utilisation ces enceintes sont conçues pour une utilisation en intérieur/extérieur. Aujourd’hui sur le marché il y en a véritablement pour tous les goûts et les budgets. Vous avez la petite enceinte bas de gamme proposée à une vingtaine d’euros et l’enceinte Bluetooth haut de gamme conçue par les géants de l’audio et proposé à plusieurs centaines d’euros. Étant donné qu’il y a autant de modèles sur le marché, il est difficile de faire un choix parmi toutes les références proposées. C’est pourquoi nous avons réalisé ce guide d’achat qui va vous aidez à faire votre sélection.

La qualité sonore

Si vous voulez acheter une enceinte Bluetooth, c’est avant tout pour écouter de la musique, du coup la qualité du son est relativement importante. Audio Power précise bien que sur ce point tous les modèles proposés à la vente ne se valent pas. En effet ce qui fait la différence ce sont les haut-parleurs intégrés à l’intérieur. Pour obtenir le meilleur son possible il faut que les fréquences (basses, médiums, aigus) soient bien équilibrées. Après il faut également être conscient qu’une enceinte Bluetooth de petite taille ne pourra jamais délivrer un son puissant. Du coup il faudra vous orienter vers des modèles un petit peu plus volumineux si vous voulez sonoriser une pièce dans votre intérieur ou une petite soirée en extérieur.

La transportabilité

Comme nous vous l’avons précisé juste au-dessus, il existe des modèles plus ou moins grands. Les modèles de grande taille offrent une meilleure puissance sonore, par contre l’enceinte sera moins facile à transporter. Si vous voulez l’emmener partout avec vous pendant vos déplacements, vous devez choisir une enceinte Bluetooth relativement compacte et légère. En gros un modèle qui se glisse facilement dans un sac. Il y a vraiment des modèles de toutes les tailles sur le marché. Du coup vous n’aurez aucun mal à trouver le bon gabarit.

L’autonomie

Les enceintes Bluetooth sont équipées de batterie. C’est notamment grâce à elle que ce produit obtient le statut de portable. Les batteries utilisées dans les appareils High Tech sont de plus en plus performantes, du coup l’autonomie s’est grandement améliorée ces derniers temps. Pour les enceintes Bluetooth, selon le modèle choisi vous obtiendrez entre 10 et 20 heures d’utilisation. Notez tout de même que l’autonomie varie en fonction de l’utilisation. Si le volume est à font l’autonomie sera réduite.

La connectique

La technologie Bluetooth est une norme de communication qui permet l’échange de données à courte distance. C’est grâce à elle que vous connecterez vos différentes sources audio (smartphone, tablette, etc.) Parmi les enceintes vendues sur le marché, il y en a énormément de modèles qui ne proposent que la connexion via la technologie Bluetooth. Mais heureusement certains constructeurs sont un petit peu plus généreux et intègrent aussi d’autres connectiques. Par exemple une prise jack pour l’écoute en mode filaire, un port USB pour recharger son smartphone, ou encore une fente pour insérer une carte micro SD. Il y en a même certains qui intègrent une puce NFC pour simplifier l’appairage sans-fil.

La certification IPX

L’indice de protection « IP » est une norme internationale relative à l’étanchéité. Cet indice classe le niveau de résistance d’un appareil/objet face aux intrusions de corps solides et liquides. Le premier chiffre indique la résistance face aux solides (poussières, saletés et autres résidus) et le second chiffre indique la résistance face aux liquides (projection d’eau, pluie, sueur). À titre d’exemple une enceinte Bluetooth disposant d’une certification IP68 sera totalement protégée contre les poussières et également contre l’immersion prolongée au-delà de 1 mètre de profondeur. Vérifiez bien que votre enceinte dispose de cette certification si vous voulez l’utiliser dans un environnement humide (salle de bain, près de la piscine).