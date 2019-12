Alexandra Le Borgne : Demain je cueille le bonheur

Alexandra Le Borgne, auteure du livre « Demain je cueille le bonheur »,Maman d’un petit garçon de 2 ans. En dehors de sa profession d’infirmière, elle est amoureuse de l’art, de la photographie, de la lecture, du voyage et du cinéma.

Alexandra a décidé de se plonger un peu plus dans le monde de la littérature et à écrit son premier livre intitulé « Demain je cueille le bonheur ». Cette œuvre parle de deux femmes à la recherche du bonheur suite à des évènements tragiques. La première, Jeanne, accouche de son troisième enfant. Le jour même de l’accouchement, Ben, son mari, décède d’un accident de voiture et leur fils de 2 ans se blesse gravement.

La belle-mère de Jeanne, qu’elle surnomme « L’Abcès », se joint à elle pour surmonter ensemble le deuil de la mort de Ben. Tout au long du processus de deuil, il leur est difficile, dur, insupportable de faire face à la situation. Jeanne, se sentant plus bas que terre, trouve miraculeusement une lueur d’espoir qui illumine sa vie. La deuxième, nommée Julie, est mariée à Benoît et a 3 enfants. Au fur et à mesure que le temps passe, leur amour s’estompe peu à peu jusqu’à devenir insignifiant. Benoit est au chômage. Il est présent sans l’être vraiment pour sa famille. Son absence commence à peser de jour en jour jusqu’à ce qu’il soit complètement perdu. Un jour, la vie de Julie a basculé lors d’une rencontre imprévue.

L’heureux élu se nomme Antoine. Julie tombe sous le charme puissant de ce dernier. Même en étant voisines, Jeanne et Julie n’ont pas eu le moindre contact même en ayant le même objectif dans la vie : retrouver le bonheur.

Le livre est bien écrit , on a l’impression d’être physiquement et littéralement dans l’histoire, d’avoir l’impression que c’est du vécu et de faire partie et d’être un acteur principal de l’histoire. Ce livre fait ressentir la peine et la tristesse à travers chacun de ses mots. L’auteur a bien su donner aux lecteurs la sensation d’être conduits dans un autre univers. L’histoire est tellement réaliste que chaque fait et geste procure un immense plaisir et le vouloir de lire jusqu’à la fin de l’histoire.