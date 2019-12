Les super pouvoirs de l’Art est un album Mosquito, des éditions Nathan, paru en octobre 2019. Une histoire de l’art, pour les jeunes lecteurs, comme une aventure, pour découvrir l’art, les artistes et les chefs d’œuvres.

Le livre à un secret à dévoiler aux jeunes lecteurs, les interpellant, les captivant immédiatement. L’ouvrage révèle que certains artistes ont de super-pouvoirs, comme peuvent en avoir les super-héros de cinéma. En effet, les artistes sont des super-héros à leur manière, car ils créent des œuvres d’art super-puissantes. Elles sont capables de faire vivre toutes sortes d’émotions, elles font réfléchir, rire, pleurer, rêver… Elles peuvent faire grandir et rendre meilleures les personnes. C’est grâce à l’Art, que le monde devient plus excitant et un lieu plus intéressant à vivre… Mais comme tous supers-héros, les artistes et les œuvres ont leurs grands super-méchants, qui s’appellent Lord Oméga et Madame Gomme. Des ennemis redoutables…

Lord Oméga et Madame Gomme sont des supers vilains, qui n’ont qu’un objectif, ils veulent éliminer l’art. Un voyage dans le temps, où à chaque fois, ils se confrontent à un grand artiste de l’histoire. Un récit surprenant, sur l’histoire de l’art, plein de péripéties, dans lequel les jeunes lecteurs vont découvrir douze artistes de tous les temps, en pleine activité, dans leur atelier, leur époque et leurs œuvres majeures. Une aventure originale, qui met en scène des supers héros et supers vilains, pour inviter les jeunes lecteurs à découvrir l’histoire de l’art, découvrir certains grands artistes et leurs grandes œuvres. Un descriptif plaisant et intéressant à découvrir, très enrichissant, en plus de cette histoire incroyable. Quelques illustrations accompagnent l’histoire, avec une relecture des œuvres d’art, et portraits des artistes.

Les super pouvoirs de l’Art est un livre original, qui invite les jeunes lecteurs à découvrir l’histoire de l’art, de manière intéressante, romancée. Un récit de supers méchants face aux héros de l’art, à ces artistes et à leurs œuvres.