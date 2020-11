Marché de la cigarette électronique : une évolution attendue de 5 % à 10 % d’ici 2023

Selon une récente étude de Xerfi, la cigarette électronique affiche de belles et prometteuses perspectives de développement. Cette étude révèle que le marché de la cigarette électronique devrait atteindre une croissance comprise entre 5 % et 10 % d’ici 2023. Découvrez les perspectives de développement de ce marché en plein essor.

Cigarette électronique : des perspectives de développement prometteuses

La France semble prendre un chemin très prometteur pour l’avenir de la cigarette électronique et de l’accessoire pour e-cigarette. Xerfi, le leader des études sectorielles, a récemment publié une étude intitulée « Les perspectives du marché de la cigarette électronique à l’horizon 2023 – Offensive des buralistes et du Big Tobacco, menaces réglementaires et perspectives de croissance du marché ». Cette étude a démontré que ce marché a des perceptives de développement très prometteuses pour l’avenir. En effet, cette étude révèle qu’une croissance entre 5 % et 10 % est attendue d’ici 2023.

Le marché de la cigarette électronique

Le marché de la cigarette électronique en France a un fort potentiel théorique et comptabilise plus de 2 millions de vapoteurs. Si 45 % des fumeurs, soit plus de 11 millions de personnes de 18 ans à 75 ans, passent à la cigarette électronique, le marché atteindrait le seuil des 2 milliards d’euros, soit le double du marché actuel. Si l’ensemble des fumeurs se convertissaient au vapotage, le marché pourrait atteindre 3 milliards d’euros.

La tendance des pods

À ce jour, le marché est véritablement marqué par les pods qui sont un nouveau genre de cigarettes électroniques très tendance grâce à sa petite taille. Cette nouveauté a totalement séduit les vapoteurs en recherche de simplicité et de praticité.

En effet, pour les utiliser, il suffit de clipser une cartouche de liquide pour cigarette électronique pré-remplie et jetable pour vapoter. Par ailleurs, pour convaincre les fumeurs de délaisser le tabac traditionnel, les acteurs devront passer à la vitesse supérieure en matière de circuits fermés.

Les acteurs du marché du vapotage en France

Pour encourager les fumeurs à utiliser des produits qui représentent moins de risques, les acteurs du marché redoublent d’efforts pour élargir leur réseau de revendeurs. Ainsi, la cigarette électronique est devenue l’un des principaux relais de croissance pour les buralistes, au nombre d’environ 20 000 en France.

En ce qui concerne les boutiques spécialisées, soit près de 3 000 points de vente en France, elles s’imposent comme le premier circuit de distribution avec près de 60 % des parts de marché, selon Xerfi. Les acteurs de la vente en ligne détiennent entre 20 % et 30 % et les buralistes entre 10 % et 20 %.