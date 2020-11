Sharp – nouvelle enceinte portable et festive PS-919

Sharp, entreprise japonaise, propose des nouveautés pour cette année particulière, pour faire la fête malgré tout, notamment avec cette nouvelle enceinte PS-919. Une enceinte compacte, portative, festive, avec des effets sonores, des jeux de lumière…

La marque japonaise Sharp continue, depuis 1912, a développé ses téléviseurs, mais aussi bien d’autres gammes électroniques et notamment les enceintes. Deux nouvelles enceintes cette année, dont la PS-919, une enceinte outdoor, puissante compact, dotée de jeux de lumière, entre autres.

En effet, l’enceinte Sharp PS-919 est assez compacte, plutôt imposante, elle n’en reste pas moins charmante, avec ses rondeurs. Dans la boîte, sont à retrouver l’enceinte, un adaptateur secteur, une prise secteur UE et une prise secteur britannique, un manuel d’utilisation, un guide de démarrage et une carte de garantie. L’enceinte est colorée, avec quelques touches de rouge, l’habillant ainsi élégamment. Ronde, elle se transporte facilement avec une poignée, qui se prend bien en main. Sur le devant, trois haut-parleurs, derrière une grille de protection, vont permettre d’entendre les basses, médiums et aigus, pour une belle sonorisation.

L’enceinte est assez complète, avec, sur le dessus, le panneau de contrôle. Différents boutons permettent d’allumer l’enceinte, de changer le mode d’éclairage, de basculer sur des modes surround Bass et 3D, pour augmenter ou baisser le volume du son, passer à une autre piste ou revenir sur une piste de lecture, pour changer le mode de lecture, suspendre et lire la lecture. Des indicateurs lumineux viennent aussi apporter quelques informations, pour connaitre la source, l’état de la batterie, de la charge, ainsi que les modes surround Bass et 3D.

Le système est assez puissant, avec 130 W, la batterie rechargeable peut aller jusqu’à 14 de lecture, ce qui est assez plaisant. La diffusion de la musique peut se faire de différentes manières, notamment en Bluetooth, avec un son plaisant, en 3D stéréo surround. Enfin, les jeux de lumière apportent une ambiance festive, assez agréable.

L’enceinte Sharp PS-919 est un appareil plutôt réussi, plaisant, qui invite à la fête, de par sa sonorisation, ses haut-parleurs puissants et son jeu de lumière. Maniable, facile d’utilisation et assez complète, et avec une autonomie en batterie plutôt aboutie, l’enceinte se retrouvera au pied de quelques sapins de Noël.