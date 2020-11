Fisher-price – Des jouets pour des moments de bonheur et de partage

Fisher-price, marque de jouets américaine, connue et reconnue, pour le premier âge, a su conquérir le cœur des petits et des grands. Pour ce Noël, enfants et adultes se retrouvent autour de jouets offrant des moments de bonheur, de partage et d’apprentissage, tout en s’amusant.

Fisher-price, grande marque de jouets et d’accessoires premier âge, imagine depuis 90 ans des jouets innovants et colorés, favorisant l’épanouissement et l’éveil des petits. Certains produits sont devenus iconiques, d’autres sont novateurs, traversant ainsi les époques, de génération en génération. Pour ce Noël, la marque américaine invite les adultes à renouer avec leur âme d’enfant, en transmettant aux plus petits des jouets qui offriront des moments de bonheur, mais aussi de partage.

De nouveaux jouets durables, d’inédits animaux interactifs, des compagnons tout doux, des histoires à s’imaginer, entre autres, sont à découvrir et retrouver au pied du sapin de Noël. Parmi ces jouets, le coffret durable Mes premiers blocs et Pyramide Arc-en-Ciel, est un incontournable qui s’inscrit dans le temps. Le coffret est coloré et attrayant, il se constitue de deux jouets, pour les enfants à partir de 6 mois. Dans l’air du temps, les deux jeux emblématiques de la marque ont été repensés dans le respect de l’environnement, pour des jouets en plastique biosourcé, issu de la plante de canne à sucre. Les blocs se retrouvent dans la jolie boîte rouge, avec une anse, facile à manipuler, pour apprendre à reconnaître les formes et les couleurs, mais aussi à trier et insérer les formes dans les bonnes ouvertures. La boîte s’ouvra facilement pour recommencer à l’infini ce jeu malin, qui aide aussi au développement de la motricité fine.

Est à découvrir et à offrir également, l’adorable Noah le Koala, pour les enfants à partir de 9 mois. Le nouvel ami des tout-petits est un animal interactif au joli minois. Il propose de grandir et d’apprendre tout en s’amusant, à travers différentes activités. Noah le Koala est coloré, souriant, amusant et fort sympathique, puisqu’il propose aux enfants de jouer avec lui et de découvrir les chiffres et les formes, avec l’aide d’un arbre et des nombres de un à dix colorés, un trieur de formes qui tourne en haut de l’arbre. Un rouleau avec des petites billes est à manipuler dans une main et son oreille droite en tissu crépite sous les petites mains. Le petit animal est adorable, il parle aux enfants, chante et s’illumine, il interagit lorsqu’un compagnon Linkimals est dans les parages, pour plus de découvertes. Plus de 50 chansons, phrases, mélodies et sons sont à écouter.

Fisher-price présente pour le Noël des petits, d’adorables jouets et compagnons de jeux, pour apprendre à grandir et s’épanouir, pour passer de tendres moments, tout en se développant. Nos cœurs de cœur pour le coffret durable indémodable, un classique adoré, ainsi que le compagnon Linkimals Noah le Koala, qui avec ses dix boutons colorés, son joli minois et ses activités, propose aux petits, des jeux et apprentissages tout en douceur et festivité. Des jouets, parmi tant d’autres à retrouver au pied du sapin de Noël…

