Hugo & Cie – Éphéméride Il était une fois…

Maestro est à retrouver dans une éphéméride grand format, aux éditions Hugo & Cie, depuis octobre 2020. Un bel ouvrage, pour les enfants, qui invite à apprendre chaque jour, tout en s’amusant, sur les découvreurs, la vie et notre Terre.

L’éphéméride se trouve dans un joli coffret, dans lequel il se glisse. Une boîte sur laquelle les enfants retrouvent Maestro, grand sage, qui propose, pour l’année à venir d’apprendre chaque jour en s’amusant ! En effet, les bambins sont conviés à voyager dans l’infiniment petit à l’intérieur du corps humain, à comprendre l’histoire passionnante des grandes découvertes, ainsi que leur impact dans notre monde actuel et découvrir la diversité et les richesses de la Terre, tout comme les enjeux du développement durable.

Une année pleine de curiosité, de savoirs et de connaissances est donc à retrouver avec cette éphéméride qui s’effeuille jour après jour. Des fiches qui se détachent et se conservent précieusement, pour pouvoir revenir à tout moment sur quelques informations. Chaque jour, les bambins vont pouvoir retrouver une question, un quiz, ou vrai ou faux, qui va interpeler et la réponse au verso. Des connaissances variées, sur le corps, les découvertes et la nature, pour parfaire son savoir, tout en s’amusant à travers diverses questions. Chaque mois, une couleur différente est à retrouver, les jours et les fêtes sont bien notés, dans une petite bulle. Des illustrations parfois drôles, viennent compléter cette éphéméride plutôt bien construite, parfaite pour tous les enfants curieux, qui seront ravis et fiers de faire chaque jour une découverte, et pourront aussi la partager.

Il était une fois… une découverte par jour est une éphéméride des éditions Hugo & Cie, qui propose aux enfants, les plus curieux, de passer une année à en apprendre toujours plus, sur la Terre, les découvertes et la vie. Un cadeau bien pensé, qui se retrouvera au pied de quelques sapins de Noël…