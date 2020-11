Une montre en bois : Un cadeau durable et écologique

Originale et écologique, la montre en bois est en ce moment l’une des tendances les plus importantes dans la production de montres. Cette montre respecte la nature. Les collections sont liées et non identiques. Grâce à cette nouvelle tendance, vous avez la possibilité d’offrir aux membres de votre famille et à vos proches le merveilleux cadeau de Noël. Pour faire le meilleur choix, vous devez toujours savoir exactement de quoi il s’agit.

Des montres au design polyvalent

La vraie force des montres en bois par rapport aux modèles classiques est leur design polyvalent. Ceci est principalement dû au dynamisme caractérisant le bois dans ses couleurs et son essence. Vous pouvez donc trouver de très bonnes collections de montres fabriqués en bois marbré, bois noir, bois blanc, etc. Vous pouvez en trouver en ébène, en orne, en teck, en noyer, en cerisier, en liège en chêne, etc.

Cela permet aux marques d’être créatives et de proposer des montres en bois de différents designs. Vous en trouverez des ondulés, des irréguliers, des diagonaux, des droits. Certains modèles sont en forme de spirale pour un maximum de bonheur.

La variété des montres en bois est si grande que vous pouvez trouver des modèles avec un boîtier en bois, cadran inclus, alors que le bracelet est en cuir. Les autres modèles sont complètement faits de bois, à la fois le bracelet et le boîtier, bien que certains soient du même bois et d’autres de différents mélanges. Il y a aussi ceux qui ont un type de boîte en bois dont le cadran est fait d’un autre matériau (ou d’un autre type de bois comme l’acier ou le liège). La plupart des modèles, comme les montres classiques, ont des bracelets avec systèmes interchangeables.

Un cadeau durable et écologique

Les tendances des montres en bois sont à présent écologiques et fabriquées avec des matériaux durables et inoffensifs pour la planète. Le bois est la matière durable par excellence.

Les forêts gérées durablement peuvent se régénérer et produire toutes les ressources nécessaires. Offrir des montres pour hommes ou pour femmes finies à la main est un excellent moyen de mettre à l’honneur cette ressource naturelle.

Les Montres en Bois Nordic Wood sont des objets originaux, écologiques et durables. Elles correspondent parfaitement à tous les styles de vêtements, et tout cela vous fait choisir un accessoire qui correspond à vos convictions et à vos idées.

Un meilleur cadeau de noël

Vous ne savez pas quel cadeau originale offrir pour vos proches ? La période des fêtes notamment les fêtes de noël est une occasion unique vous permettant de prendre de bonnes décisions de consommation et en même temps de rendre vos proches heureux.

Une montre fait de bois est un objet élégant et utile en phase avec les tendances actuelles pour réduire l’empreinte sur la planète. Elle peut être portée avec un bracelet en bois, mais se marie également bien avec des bracelets fabriqués en cuir.

Il existe également différentes nuances disponibles, du plus clair au plus foncé. Alors que beaucoup de gens pensent que les montres en bois se ressemblent, elles ne le sont pas ! Elles sont aussi uniques que chaque morceau de bois dont ils sont faits. Les modèles sont également très différents : vous pouvez offrir une montre ovale, carrée ou ronde avec des motifs ou le plus simple !