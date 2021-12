Mystères sur les rails – Le kidnapping du California Comet

La série Mystères sur les rails se poursuit avec ce deuxième tome, Le kidnapping du California Comet, paru en septembre 2021, aux éditions Nathan. Un roman, de M.G. Leonard et Sal Sedgman, pour les jeunes lecteurs, dès 9 ans, qui présente une nouvelle enquête trépidante, où Harrison prend tous les risques !

Harrison Beck est avec son oncle Nathaniel, dans le hall de marbre de l’Union Station, la gare de Chicago. Pour les deux personnages, c’est comme pénétrer dans une cathédrale, alors ils se sont arrêtés pour admirer le hall, valises à la main. Nathaniel explique qu’à elle seule, la gare vaut le détour. Une célèbre fusillade de gangsters, a été tournée sur les marches de la gare. Hal imagine la scène et le sol blanc maculé de faux sang. Il frissonne. Nathaniel poursuit, en expliquant que les trains se trouvent sous terre, car des voies serpentent jusqu’aux quais à travers les tunnels de la ville. Hal s’amuse, car le métro, à Chicago, est aérien, et les trains souterrains !

Pour les vacances, Harrison s’apprête à traverser les Etats-Unis, à bord du California Comet. Le récit est bien rythmé, plutôt haletant et accrocheur, car les lecteurs ont des difficultés à s’en défaire, tant que l’intrigue et l’enquête ne sont pas finis ! En effet, le roman est bien découpé et l’intrigue bien menée, présentant une nouvelle enquête palpitante, mêlée à de l’espionnage industriel. De plus, le jeune héros est témoin de l’enlèvement de la fille d’un richissime inventeur ! Harrison ne manque pas de courage, pour tenter de dénouer les faits et de parvenir à sauver la jeune fille. Aussi, il va mettre son sens de l’observation à profit, ainsi que son intelligence et sa déduction. Entre narration et dialogues, le récit est captivant et plaisant à lire, plein d’action, de rebondissements…

Le kidnapping du California Comet est le deuxième tome de la série Mystères sur les rails, des éditions Nathan, qui présente un nouveau voyage, à travers l’Amérique, mais surtout une nouvelle enquête pour le jeune Harrison, témoin d’un kidnapping…