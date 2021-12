Little People : La Maison des Copains à glisser sous le sapin

L’univers des Little People s’agrandit avec La Maison des Copains à retrouver parmi les jouets Fisher-Price de cette année. Une belle idée de cadeau à faire aux enfants à partir de 1 an qui s’inspirent de leur quotidien pour s’inventer de petites histoires.

La Maison des Copains : Un cadre de jeu familier

Fisher-Price avait envie de proposer un nouveau jouet au plus proche des enfants afin qu’ils prennent rapidement leur marque. Il s’agit donc d’une jolie maison au format confortable, dans laquelle ils pourront faire évoluer deux figurines incluses dans le pack. Et il faut reconnaître que la marque n’a pas fait les choses à moitié, puisque la maison possède tout un tas de choses à explorer, ils vont beaucoup s’amuser.

Au programme, plusieurs pièces à visiter dans lesquelles se trouvent des détails à observer, à manipuler aussi. Les enfants n’auront qu’à se laisser guider par l’organisation de la maison pour faire évoluer leurs deux copains. Ils pourront profiter d’une après-midi au soleil dans la piscine ou faire de la balançoire. Et s’ils sont lassés d’être dehors, la maison leur réserve de belles surprises : une cuisine équipée d’un four qui s’ouvre et d’un réfrigérateur spacieux, une chambre à coucher, une salle de bains ainsi qu’un salon.

Pour offrir la Maison des Copains rendez-vous en bas de l’article.

Une maison interactive

Les jouets Little People ont la particularité d’être interactifs. Ils possèdent un contenu d’Éveil Progressif qui va permettre aux enfants d’apprendre à compter, l’alphabet, les contraires, et plus encore. Tout cela grâce aux 6 boutons présents dans la maison sur lesquels ils n’ont qu’à appuyer pour écouter les effets sonores en rapport avec chaque pièce ou objet. Ils pourront allumer ou éteindre la lumière, tirer la chasse d’eau, trouver une bonne recette de cuisine ou encore ouvrir et fermer la porte d’entrée.

Plusieurs niveaux d’apprentissage

Les jeux Little People ont l’avantage de s’adapter à l’âge de l’enfant. C’est pour cette raison que le jouet possède 3 niveaux, à savoir :

Niveau 1 pour débuter : les plus petits vont prendre leur marque à l’intérieur de la maison. Écouter les chiffres, les formules de politesse, l’alphabet, etc.

pour débuter : les plus petits vont prendre leur marque à l’intérieur de la maison. Écouter les chiffres, les formules de politesse, l’alphabet, etc. Niveau 2 pour l’encourager : plus ludique, les différents chants et phrases invitent les petits à explorer le jardin, à cuisiner, etc.

pour l’encourager : plus ludique, les différents chants et phrases invitent les petits à explorer le jardin, à cuisiner, etc. Niveau 3 pour entretenir son imagination : tout cela grâce à des sons entraînants qui lui donne encore plus envie d’interagir.

La Maison des Copains de Little People fait partie des cadeaux que les enfants seront heureux de recevoir à Noël. Ils vont se retrouver dans un lieu familier, cette maison qui va vite devenir la leur. Ils vont se faire deux nouveaux copains, les faire vivre et évoluer au sein de ce délicieux cocon. Les tout-petits ne se rendront pas compte qu’ils vont apprendre tout un tas de choses grâce aux différents points qui activent sons et lumières. Ils vont adorer !

N’hésitez pas à aller découvrir notre article sur le jouet La Crèche Little People que nous avions présenté l’année dernière : ici.