Tu te mets combien ? Un jeu d’ambiance sur la culture générale

Tu te mets combien ? soit TTMC ? est un jeu Pixie Games, qui est un nouveau quiz de culture générale, plutôt décalé et amusant. Le jeu est simple, amusant, intelligent, dans lequel il va falloir évaluer ses connaissances sur un sujet donné, avant de répondre à la question !

TTMC ? est un jeu qui se présente dans un grand coffret, qui se déplie. A l’intérieur, la boîte compartimentée présente les cartes de différentes couleurs et donc de différents thèmes. La partie qui se déplie est le plateau de jeu, sur lequel les joueurs vont devoir avancer. Un feuillet présente le jeu, les cartes, le principe et le but du jeu.

Le jeu ne comporte pas de pions, il faudra en trouver ou mettre simplement une capsule de bière, une pièce de monnaie, un trombone, ou tout autre objet de petite taille. Ces pions sont posés sur la première case du plateau, prêts à partir. La partie débute lorsqu’un joueur tire une carte Hésite pas à débuter. Cette carte présente comment va être sélectionné le joueur ou l’équipe qui débute. La partie se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre, entre 2 à 16 joueurs, seul ou en équipe. Le jeu de culture générale, est pour les joueurs à partir de 14 ans.

Une fois tout mis en place, les pions, les joueurs, les équipes, il faut savoir que le thème est déterminé en fonction de la case où se trouve le pion. Tout le monde commence donc avec le même thème qui est sur la case de départ. Les équipes ou les joueurs doivent autoévaluer leur connaissance sur le thème donné, entre 1 et 10, avant de répondre à la question correspondante. Si la réponse est bonne, le joueur ou l’équipe avance son pion du nombre donné. Si la réponse est mauvaise, le joueur ou l’équipe reste sur place et attend le prochain tour, pour tenter de nouveau, de répondre à une autre question. Une seule proposition est acceptée, et le temps est limité, selon la tolérance des autres joueurs ou équipes. Des cases et donc des cartes spéciales permettent de pimenter le jeu, avec des questions originales, plus ou moins difficiles, mais aussi des bonus ou des malus !

Le jeu est simple, il est fun, tendance et décalé, avec des questions improbables, des thèmes délirants. Des petites annotations, pour rigoler, ne plairont peut-être pas à tous, mais le jeu reste très drôle, et plutôt plaisant, avec plein de choses à savoir sur tout et n’importe quoi, pour rire, s’amuser et s’enrichir ! A la fin de la partie, une fois sur la dernière case, il faut répondre à une dernière question. Donc tout n’est pas encore joué pour tout le monde, le suspense reste et c’est assez plaisant…

Tu te mets combien ? est un jeu de plateau de culture générale et d’ambiance, plutôt réussi et plaisant. Des autoévaluations permettront d’avancer sur un plateau qui propose différents thèmes, allant du cure-dent aux fourmis, en passant par la guerre froide, Intervilles et les légumes ! Un jeu décalé et fun, à retrouver au pied du sapin de Noël…

Pixie Games et TTMC ? sont à retrouver par-là !