L’Occitane en Provence – Des cadeaux en édition limitée

L’Occitane en Provence, marque française qui a bien grandi, propose pour ce Noël, de découvrir et offrir des coffrets en éditions limitées, à tous les prix et pour tous. Des fêtes douces, annonçant, avec ces produits de soins et ces coffrets multiples, du réconfort, du cocooning et de la convivialité.

L’Occitane en Provence, est une marque française qui a débuté en 1976, avec la distillation d’huiles essentielles. Aujourd’hui, la marque connue présente une belle gamme de produits de soins, à base d’ingrédients naturels et cultivés de manière responsable. Les produits français s’engagent à respecter la biodiversité, à réduire les déchets, entre autres engagement comme auprès des femmes au Burkina Faso, ou encore la lutte contre la cécité évitable.

Des éditions limitées, pour ce Noël, sont à retrouver, offrant une parenthèse enchantée et pleine de douceur. La collection Néroli & Orchidée Eau intense, offre un mélange d’agrume mêlé à la douceur florale, ainsi qu’aux notes addictives de la vanille. Ce mélange se décline en eau de toilette, gel douche, lait corps et crème mains. Promenade d’hiver est une deuxième collection limitée à découvrir, s’ouvrant sur une figue juteuse, soulignée par des accents pétillants de mandarine. Des souvenirs olfactifs qui sont à retrouver dans une crème de douche, une crème légère pour le corps, une crème mains et un baume à lèvres. Enfin, une troisième collection limitée présente un incontournable, intitulé Karité Classique, qui se décline dans quatre produits. Il y a donc un lait riche pour le corps, une crème mais, une huile ongles et cuticules et un baume à lèvres, qui sont des produits riches, crémeux et apaisants, surtout pour les peaux sèches en cette saison hivernale.

Ces produits sont à retrouver dans des coffrets, en édition limitée, bien évidemment, mais d’autres petits coffrets, adorables et à prix tout doux sont aussi à retrouver et à offrir ! Des crackers, des étoiles en métal, des bottes en métal et autres mini boîtes, qui présentent deux à trois produits.

Une étoile en métal Soins Corps Karité présente trois produits de soins. Une belle boîte en métal, en forme d’étoile de Noël, exclusive, qui renferme un tube de 10ml de crème mains Karité, pour protéger les mains du froid et nourrir la peau. Un petit savon de 25g, au Karité, offre un soin doux et nourrissant, convenant aux peaux sensibles, permettant de maintenir l’équilibre de la peau. Enfin, un tube de 20ml de crème corps, Karité, un soin complet, pour toutes les peaux sèches et très sèches, qui nourrit la peau intensément, pour la protéger du dessèchement.

Des bottes en métal sont aussi à offrir, comme la boîte Fleurs de cerisier, qui se compose d’un flacon de 35ml de gel douche, très doux et agréable qui laisse la peau légèrement parfumée, d’une senteur fraîche et florale. Un autre flacon de 35ml de lait pour le corps, qui vient hydrater la peau et la parfumée légèrement. Une texture douce et appréciable, qui pénètre facilement pour la nourrir. Enfin un tube de 10ml de crème pour les mains, au petit format pratique, qui permet d’adoucir et de protéger ses mains. Une texture légère et agréable, qui nourrit la peau et adoucit la peau.

L’Occitane en Provence, marque française de produits de soins, présente pour ce Noël, une jolie collection de coffrets et produits en édition limitée. Notre coup de cœur, pour les petits coffrets d’hiver, dans les boîtes en métal, en forme d’étoiles et de bottes, à glisser sous le sapin de Noël.

La marque française L’Occitane en Provence est à retrouver par-là !