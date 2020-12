Little People – La crèche des Little People Babies chez Fisher-Price

Alors que les enfants sont en train de rédiger leur lettre au Père Noël, chez FranceNetInfos nous avions envie de vous présenter La crèche des Little People Babies de Fisher-Price. Un jouet d’éveil progressif qui va permettre aux enfants de profiter des diverses fonctionnalités que cache cette jolie crèche animée.

Fisher-Price ne manque pas d’idées lorsqu’il s’agit de proposer des jouets évolutifs dans des univers absolument adorables. La crèche des Little People Babies ne déroge pas à la règle puisqu’elle a été pensée pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Les plus petits seront ravis de découvrir une crèche dans laquelle 3 babies absolument adorables n’attendent qu’une seule chose : que l’on s’occupe d’eux. La crèche en elle-même est à croquer, réaliste et bien organisée.

Nous retrouvons 3 espaces, à savoir :

Un tapis de jeu rétractable absolument adorable. Il donne l’impression d’être en immersion dans une vraie crèche avec le détail du tapis de jeu au sol, des puzzles, des livres ou encore des jouets.

Un coin pour la sieste avec trois lits et un mobile que le petit pourra faire bouger avec ses petites mains, grâce à un système de rotation. Il aura l’impression de bercer les bébés pour les endormir ou encore de les apaiser grâce au berceau qui bascule.

Sans oublier le parc de jeu extérieur avec un bac à sable dans lequel les babies pourront jouer également.

En plus de ces éléments, 3 accessoires complètent La crèche des Little People Babies :

Un cheval à bascule

Une table pour la collation

Une cuillère pour donner à manger aux petits

Tout a été pensé dans le moindre détail !

La crèche des Little People Babies : Un jouet interactif

En plus de ce playset absolument génial et bien pensé, La crèche des Little People Babies se démarque par son interactivité avec le petit. Il pourra tourner des molettes, appuyer sur des boutons pour entendre divers sons et mélodies. Répondre aux sollicitations de la voix ou encore profiter des lumières qui s’échappent de certains éléments. D’ailleurs, 3 niveaux de difficulté sont proposés de façon à répondre aux besoins d’apprentissage des plus grands. Ils pourront apprendre les chiffres, les couleurs ou encore les formes. Apprendre tout en s’amusant : voilà ce que Fisher-Price souhaite mettre en avant dans ses jouets d’éveil progressifs !

La crèche va permettre aux enfants de faire évoluer ces 3 bébés dans un univers familier. Ils pourront s’occuper d’eux, leur raconter des histoires, leur faire à manger, etc. De plus, ils pourront transporter la crèche où bon leur semble puisqu’elle est transportable.

Ils vont s’amuser pendant de longues heures !