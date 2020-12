Ekhö Monde Miroir, tome 10, Un fantôme à Pékin

Un fantôme à Pékin est le dixième tome de la série fantastique et pleine d’humour, Ekhö Monde Miroir, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Christophe Arleston et Alessandro Barbucci, parue en novembre 2020, dans laquelle on découvre la Chine d’Ekhö.

Fourmille et Yuri, sont à Shangaï, au temple du Dragon d’Or, pour un spectacle extraordinaire. Yuri est subjugué par la souplesse des jeunes artistes féminines sur scène. Fourmille, à ses côtés, souris voyant son collègue si ravi ! Un Preshaun qui les accompagne affirme que les contorsionnistes sont correctes, mais il existe des artistes beaucoup plus doués. D’ailleurs, il suggère à fourmille et Yuri d’aller voir les amazones du temple du Papillon de Jade. Alors la conversation s’installe entre le Preshaun et Fourmille qui semble très intéressée, car elle doit recruter des artistes de cirque, pour un show à Broadway. Malheureusement leur discours embête les spectateurs qui aimeraient profiter du spectacle. La représentation se poursuit, avec de jolies scènes, de la magie, du réel divertissement. A la fin, Yuri se lève est applaudi sincèrement, tel un enfant…

Le récit invite à découvrir la Chine d’Ekhö, un voyage loufoque et jubilatoire, pour Fourmille, Yuri et Sigisbert. A la recherche d’artistes pour un show à Broadway, ils partent, en compagnie d’une belle contorsionniste, au temple du Papillon de Jade, pour tenter de recruter les meilleurs. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu, Fourmille est habitée par un fantôme qui depuis trois cent ans veut terminer une partie de Go. La bande dessinée est pleine d’humour, de rebondissements, de références et de péripéties savoureuses à découvrir. La relation entre les deux héros est toujours plaisante à retrouver, avec Fourmille qui, cette fois-ci, semble un brin jalouse. Une nouvelle aventure, qui va s’avérer plus dangereuse que prévue et un beau voyage en Chine sont à découvrir, dans ce nouvel album passionnant. Le dessin est toujours aussi plaisant et travaillé, avec un trait fin, fluide et vif, et de belles planches à découvrir.

