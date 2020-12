Johnny Hallyday – Calendrier officiel 2021 – Hugo & Cie

C’est aux éditions Hugo & Cie qu’est paru, en septembre 2020, le calendrier officiel 2021 Johnny Hallyday. Un grand calendrier mural pour magnifier une des plus grandes stars préférées des français, à travers vingt-quatre photographies exceptionnelles.

Cette année encore plusieurs artistes sont à retrouver sur de superbes calendriers, afin d’accompagner tous les fans, à travers des photographies exceptionnelles, qui rappellent de bons moments et mettent en avant ces artistes incroyables. Ainsi, de grandes stars, comme Johnny Hallyday, sont à retrouver…

Le calendrier mural à spirales est pratique et facile à accrocher au mur. Il permet d’admirer convenablement les grandes illustrations et de tourner facilement les pages, sans les abîmer. La couverture révèle déjà l’artiste, sur scène, guitare à la main, tel que l’on aime à le retrouver. Les clichés sont différentes époques, et de différents styles pour retrouver, découvrir ou redécouvrir tout ce qui faisait l’artiste. De ses débuts jusqu’à la fin, les photographies sont saisissantes et belles, en couleurs ou en noir et blanc, elles captivent. La star est sur scène, guitare à la main, micro en main, sur une moto, près d’une voiture, ou plus simplement pour un portrait.

Ainsi de janvier à décembre 2021, le calendrier dévoile deux fois par mois un nouveau cliché, une nouvelle page à tourner pour admirer l’artiste. En dessous des illustrations se trouvent un liseré noir, avec la première ou la deuxième partie du mois. Les jours et les numéros justes en dessous, avec les week-ends et jours fériés de couleurs différentes, afin de se repérer plus facilement et rapidement. Le calendrier reste simple et sobre, pour réellement profiter de ces belles photographies qui font revivre la star et plairont aux plus grands fans.

Johnny Hallyday – Calendrier officiel 2021 est un bel ouvrage des éditions Hugo & Cie, un grand calendrier mural qui propose vingt-quatre photographies exceptionnelles du chanteur, durant toute sa carrière, entre portrait et show sur scène. Un cadeau à retrouver au pied du sapin de Noël…