Teknofun illumine Noël avec nos héros !

Teknofun est une marque de Madcow Entertainment France, qui développe et commercialise, une gamme complète de produits interactifs et multimédia pour les petits et les grands. Des produits technologiques, de pointe et design, qui invitent à décorer nos intérieurs avec nos personnages favoris !

Depuis 2006, Madcow Entertainment France, développe et commercialise une gamme complète de produits interactifs, technologiques et multimédia pour les enfants, à partir de 5 ans, mais aussi pour les plus grands et les adultes ! Forte du savoir-faire de ses dirigeants dans l’univers du jeu vidéo, de la musique et de la technologie, la marque Teknofun présente des produits de qualité pour présenter des produits techniques et funs, à travers des objets lumineux, lampes LED, réveils numériques ou encore enceintes sans fil.

Parmi ces héros à découvrir, il y a, entre autres, Pokémon, Dragon Ball Z ou encore Hello Kitty. Des personnages qui vont décorer les intérieurs sous forme de figurines lumineuses, veilleuses, enceintes Bluetooth, lampes LED et radio-réveils que présente cette nouvelle collection, pour Noël 2020.

Aussi, France Net Infos a pu découvrir le radio-réveil Hello Kitty, qui fait partie d’une gamme de produits girly, colorée et remplie de douceur. Un réveil design, coloré, très joli, qui sert aussi de lampe. En effet, le réveil numérique est diffuseur de lumière LED, la figurine s’illumine donc, pour un rendu fabuleux et enthousiasmant. L’appareil indique la date, l’heure, la température de la pièce et l’heure de la prochaine alarme. Effectivement, il y a une alarme programmable, pour se réveiller le matin, et se lever de bonne humeur ! Le réveil numérique fonctionne à pilles, trois AAA non incluses, ou par connexion par câble USB ou micro USB inclus. C’est à l’arrière du réveil numérique, à l’affichage digital, que se trouvent les connexions pour l’alimentation. Le réveil est adorable, avec cet esprit girly et kawaii, cette figurine qui s’illumine et apporter une touche fun à la décoration. L’appareil est également pratique, affichant différentes informations, telles que la date ou encore la température de la chambre de l’enfant. Le réveil numérique Hello Kitty trouvera facilement sa place sur la table de chevet de tous les fans, petits et grands.

Teknofun, marque du groupe Madcow Entertainment France, présente une belle collection de produits technologiques, design, utiles et décoratifs, pour les enfants, mais aussi pour les plus grands. Des cadeaux funs et colorés à offrir et à retrouver au pied du sapin de Noël !

