L’impression en trois dimensions est un véritable avantage pour les petites entreprises qui veulent créer de nouveaux produits. Cependant, ce dispositif coûte encore cher mais peu vous rendre de nombreux service pour de petites pièces .

Pourquoi utiliser une imprimante 3D à Toulouse ?

Le gain de temps

Cette nouvelle technologie permet d’économiser du temps grâce à la confection des différents prototypes en petite série, au lancement rapide de l’équipement sur le marché et à la possibilité de tester instantanément une innovation. Avec l’impression 3D à Toulouse, une entreprise située dans les environs obtient rapidement un devis et un prototype, dès que la phase « conception de produits » est terminée.

Réduction des coûts

Autrefois, avant de lancer un produit sur le marché, il fallait prendre en compte l’outillage et les solutions techniques pour la production. Grâce à ce dispositif, on peut minimiser les coûts pour une fabrication d’objet en petite série.

Un design unique

Dans le passé, on devait s’adapter aux contraintes techniques des machines pour la conception des objets. L’impression 3D à Toulouse permet aux concepteurs d’une entreprise locale de fabriquer des pièces uniques en suivant un cahier des charges précis. Un designer peut choisir la matière première (résine, plastique…) et les caractéristiques du produit fini en termes de taille, d’épaisseur, de poids et de forme géométrique.

Avantages de choisir un bureau d’étude pour faire une impression en 3D

Le coût d’une imprimante

La technologie est récente, car elle est née dans les années 90, ce qui fait que ce dispositif coûte encore assez cher pour une petite entreprise ou pour les particuliers. C’est un investissement conséquent pour la société, dont l’amortissement peut s’étaler sur plusieurs années. En ayant recours à un bureau d’étude spécialiste de l’impression 3D à Toulouse, vous n’avez pas besoin d’acheter du matériel coûteux.

Personnalisation

Chaque appareil est unique par l’ensemble de ses composants, son design et sa conception. Avant le début d’un projet, il faut faire des études sur la faisabilité et les meilleures solutions techniques. L’optimisation de la production ne dépend pas seulement de l’ingénieur et des dessinateurs. Il faut aussi déterminer les besoins spécifiques pour chaque article fini. Par exemple, les pièces métalliques sont plus coûteuses à produire par rapport à la résine ou le plastique. Le devis peut être influencé par les choix du concepteur.