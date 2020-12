Valette – Foie gras et paniers gourmands pour Noël

Valette est une marque française, qui depuis 1920, présente une cuisine authentique, travaillant des produits de qualité tels que le foie gras, ou encore la truffe noire du Périgord. Pour ce Noël, et comme toujours, des coffrets gourmands sont à découvrir, déguster et offrir.

Valette est une histoire de passion et de famille, qui depuis 100 ans présente un cuisine authentique, généreuse et inspirée de recettes des aïeux, sublimant et mettant en avant des produits de qualité comme le foie gras et la truffe du Périgord. Au-delà de ces deux produits d’exception, des entrées, des plats, des desserts, sont aussi à découvrir, sur la carte et la boutique de la marque. Ainsi, le talent et le savoir-faire se sont étendus au-delà des spécialités culinaires du Périgord. Des repas gourmands tout prêts à déguster, avec entrées et desserts à partager en famille ou entre amis.

Pour ce Noël, Valette présente différents cadeaux gourmands, des coffrets, dont trois nouveautés, en cette fin d’année. Parmi ces inédits, le coffret Mon beau sapin est un cadeau délicieux qui se présente dans une valisette cartonnée très jolie, avec un décor de fêtes, des sapins, des flocons et des étoiles. Dans ce coffret assez pratique, solide et beau, se trouve un bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest de 130g, d’un En-cas d’apéro Impérial de langoustine à la mangue, d’une terrine rustique de canard, de la « 100-ème » une terrine d’aiguillettes et de foie de canard aux cèpes parfumés au jus de truffes noires, une bouteille de 75cl de Côtes de Bergerac moelleux, trois papillotes, une enveloppe avec six carreaux de chocolat et un coupon à gratter, pour les 100 ans de la marque.

Le bloc de foie gras de canard propose 3 à 4 parts, sa texture est fondante et savoureuse, il est parfait en apéritif, ou en entrée. A déguster sur une tranche de pain de campagne, ou avec du pain d’épices, pour ceux qui aiment le mélange des saveurs, accompagné des Côtes de Bergerac moelleux.

Les trois autres terrines, la langoustine à la mangue, la terrine rustique de canard et la terrine d’aiguillettes et de foie de canard aux cèpes parfumés au jus de truffes noires, peuvent également accompagner un apéritif, avec des saveurs et textures différentes. L’impérial de langoustine à la mangue est original et frais, mêlant à la langoustine la douce particulière de la mangue. La terrine rustique de canard est un incontournable, préparé selon la tradition périgourdine, avec des morceaux de viande de canard et de porc hachés grossièrement, que l’on aime à retrouver, et à déguster sur du pain de campagne frais. Enfin, la dernière terrine est parfumée, à déguster en toasts à l’apéritif ou en entrée, avec de savoureux morceaux de foie gras et de cèpes.

Le vin moelleux, Côtes de Bergerac blanc est à savourer frais, il est fruité et aromatique, doux et agréable à boire en apéritif, en entrée avec du foie gras, ou encore en dessert.

Valette, pour ce Noël présente quelques cadeaux gourmands, dont la valisette Mon beau sapin, un coffret complet et gourmand, avec le terroir du Sud-Ouest, présentant des produits de qualité, ainsi qu’une aventure gustative savoureuse à partager en famille ou entre amis. Un cadeau à offrir ou à retrouver au pied du sapin de Noël.

