Mamma Mozza : un site internet qui sent bon l’Italie

Mamma Mozza, acteur de la gastronomie italienne à Mulhouse et spécialisé dans l’épicerie fine, le traiteur et les plats à emporter lance son nouveau site web. Un outil réalisé par l’agence Mars Rouge.

L’épicerie fine italienne passe la vitesse supérieure côté digital avec un site internet qui, en plus des services habituels, fait la part belle aux plats à emporter, au service traiteur et aux artisans italiens.

Mamma Mozza se renouvelle sur le web avec un nouveau site internet

L’Italie est très probablement le pays qui offre l’une des meilleures gastronomies au monde. Découvrez aujourd’hui le nouveau site internet de Mamma Mozza, une épicerie italienne parmi les plus réputées de Mulhouse pour préparer des plats « molto bene » !

Ce support web a été réalisé par l’agence Mars Rouge fondée à Mulhouse par Julien Di Giusto. Ce site internet utilise un webdesign imaginé par l’agence Mars Rouge, agréable à l’œil.

L’excellence de l’expérience utilisateur au service de la visibilité

En adéquation avec les objectifs du projet d’Andrea Bon, Mars Rouge a placé le design et la création au service du positionnement d’excellence de Mamma Mozza.

Dans la perspective d’augmenter la visibilité sur Google de l’épicerie fine mulhousienne et de développer leur réputation dans le secteur de la gastronomie italienne, le site propose une expérience de navigation intuitive et facilitée. « Mamma Mozza souhaitait améliorer son expérience utilisateur afin de propulser ce qu’ils font de mieux : l’épicerie fine italienne, le traiteur et les plats à emporter » explique Julien Di Giusto.

Pour ce faire, l’agence Mars Rouge a facilité la prise de contact tout en qualifiant efficacement le projet et la demande. Le design optimise de façon avantageuse la présentation des services de l’épicerie fine grâce à une arborescence simple, claire et pragmatique.

Mamma Mozza, traiteur et épicerie italienne au cœur de Mulhouse

La gastronomie italienne est l’une des plus populaires au monde et les français en raffolent. Pizzas, pâtes, risottos, rien ne vaut un plat cuisiné avec des produits frais italiens. Mais avant d’attaquer la cuisson de vos pâtes carbonara ou bolognaise, vous devez vous assurer d’avoir les meilleurs ingrédients pour réaliser un plat d’exception. Rendez-vous donc chez Mamma Mozza à Mulhouse, un traiteur et épicerie italienne au centre de la ville du Bollwerk et tenu par Andrea Bon.

Des produits aux saveurs d’Italie

Originaire de Cividale, petit village italien situé dans le Firoul, le traiteur de cette épicerie italienne combine à merveille authenticité et originalité dans ses créations. En commandant chez Mamma Mozza, vous aurez la garantie de cuisiner des produits aux vraies saveurs d’Italie.

Andrea Bon sélectionne les meilleurs producteurs, parmi lesquels : les vinaigres de Acetaia Castelli, Agraria Riva del Garda, Artigian Quality, Beretta et sa nuvola di Como, Birra Baladin, Checco il Pastaio, D’Osvaldo et son jambon de Cormons, Morgante, Muraglia ou Nonnino et sa fameuse grappa. Chez Mamma Mozza, vous trouverez le meilleur de l’Italie. Que vous soyez à la recherche d’une sauce au goût authentique ou d’un assortiment d’antipastis pour épater vos invités, Mamma Mozza assurera votre voyage culinaire.

Y aller

Mamma Mozza

15 rue de la Moselle

68100 Mulhouse

Voir le site Internet